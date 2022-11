Abwärtstrend bei SV Großkrut geht auch gegen Bad Pirawarth weiter

Details Samstag, 05. November 2022 16:34

1. Klasse Nord: Im Spiel des SV AUST-BAU Großkrut gegen den SV Bad Pirawarth gab es vor rund 80 Fußballfans Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. Bad Pirawarth wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Der SV Bad Pirawarth geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Stefan Schneider das schnelle 1:0 für SV Großkrut erzielte. Gäste-Trainer Mario Dolejschek wurde in Minute 45 dann des Platzes verwiesen (Kritik). Zur Pause hatte der SV AUST-BAU Großkrut eine hauchdünne Führung inne. Doch nach dem Seitenwechsel legten die Gäste einen Zahn zu. In der 54. Minute brachte Markus Wachter den Ball im Netz der Gastgeber unter und glich zum 1:1 aus. Mert Sezen stellte die Weichen für Bad Pirawarth auf Sieg, als er in Minute 57 mit dem 2:1 zur Stelle war. Die Gäste drehten somit die Partie mit einem schnellen Doppelschlag. In der 65. Minute erhöhte Dominik Krhut auf 3:1 für den SV Bad Pirawarth. Mit dem 2:3 gelang Schneider ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (88.). Am Ende verbuchte Bad Pirawarth gegen SV Großkrut einen Sieg.

Großkrut wieder mit dem Blick nach unten

Der SV AUST-BAU Großkrut findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Fünf Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat SV Großkrut derzeit auf dem Konto. Der SV AUST-BAU Großkrut verliert weiter an Boden und bleibt auch im fünften Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Die drei Punkte brachten für den SV Bad Pirawarth keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Bad Pirawarth knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der SV Bad Pirawarth sieben Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen.

Derby! SV Großkrut stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) beim SC Poysdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Bad Pirawarth den USC Kronberg.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SV Bad Pirawarth, 2:3 (1:0)

88 Stefan Schneider 2:3

65 Dominik Krhut 1:3

57 Mert Sezen 1:2

54 Markus Wachter 1:1

7 Stefan Schneider 1:0