Zistersdorf sieht bei Deutsch-Wagram kein Land

Details Sonntag, 13. November 2022 00:34

1. Klasse Nord: Etwa 120 Besucher kamen in die Bajwaroadlines-Arena nach Deutsch Wagram. Der SV Zistersdorf blieb gegen Deutsch-Wagram chancenlos und kassierte eine herbe 1:5-Klatsche. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet.

Gut zwanzig Minuten stand bei beiden Mannschaften die Null. Deutsch Wagrams Dorian Kleedorfer brachte sein Team in der 21. Minute nach vorn. Den Freudenjubel von Deutsch-Wagram machte Florian Rebel zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (26.). Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern. Nach der Pause legten die Heimischen einen Zahn zu. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Sascha Mark schnürte einen Doppelpack (58./64.), sodass der ATSV Sparta Deutsch-Wagram fortan mit 3:1 führte. Für das 4:1 von Deutsch-Wagram sorgte Flamur Shala, der in Minute 75 zur Stelle war. Mark stellte schließlich in der 82. Minute den 5:1-Sieg für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram sicher. Am Ende kam Deutsch-Wagram gegen Zistersdorf zu einem verdienten Sieg.

Mark mit Dreierpack der Mann des Tages

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der ATSV Sparta Deutsch-Wagram im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Der Angriff von Deutsch-Wagram wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 38-mal zu. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf neun summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Deutsch-Wagram die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des SV Zistersdorf immens. Die Offensive der Gäste strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass der SV Zistersdorf bis jetzt erst 18 Treffer erzielte. Zistersdorf musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV Zistersdorf insgesamt auch nur drei Siege und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der SV Zistersdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 12.03.2023 empfängt der ATSV Sparta Deutsch-Wagram dann im nächsten Spiel den SC Orth/Donau, während Zistersdorf am gleichen Tag beim SV Bad Pirawarth antritt.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SV Zistersdorf, 5:1 (1:1)

82 Sascha Mark 5:1

75 Flamur Shala 4:1

64 Sascha Mark 3:1

58 Sascha Mark 2:1

26 Florian Rebel 1:1

21 Dorian Kleedorfer 1:0