Tröstler-Hattrick! Eckartsau von Großkrut nicht zu stoppen

Details Sonntag, 12. März 2023 01:07

1. Klasse Nord: Eckartsau setzte sich vor rund 200 Besuchern standesgemäß gegen SV Großkrut mit 3:0 durch. An der Favoritenstellung ließ der SCG Eckartsau keine Zweifel aufkommen und trug gegen den SV AUST-BAU Großkrut einen Sieg davon. Im Hinspiel hatte Eckartsau das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:0-Sieg geholt.

Die Anfangsphase im Spiel verlief ausgeglichen. In der 22. Minute traf der Gastgeber zum ersten Mal ins Schwarze und Christoph Tröstler drehte jubelnd ab. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als der SCG Eckartsau seinen zweiten Treffer nachlegte (40.) und wieder war es Tröstler der sich feiern ließ. Mit der Führung für Eckartsau ging es in die Halbzeitpause. Die Gastgeber hatten auch in Halbzeit zwei das Heft in der Hand. Eckartsaus Tröstler gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (87.) zum persönlichen Dreierpack. Schlussendlich verbuchte der SCG Eckartsau gegen SV Großkrut einen überzeugenden Heimerfolg.

Tröstler mit Dreierpack der Held des Tages

Das Resultat wirkte sich positiv auf die Tabellenposition von Eckartsau aus und brachte eine Verbesserung auf Platz sechs ein. Der Defensivverbund des SCG Eckartsau ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 15 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Acht Siege und sieben Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des SCG Eckartsau.

Der SV AUST-BAU Großkrut bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden der Gäste liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 39 Gegentreffer fing. SV Großkrut musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der SV AUST-BAU Großkrut insgesamt auch nur fünf Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nach sieben sieglosen Spielen in Folge ist die Situation von SV Großkrut aktuell alles andere als rosig. Bei Eckartsau dagegen läuft es mit insgesamt 24 Punkten wie am Schnürchen.

Der SCG Eckartsau tritt am kommenden Sonntag beim USC Kronberg an, der SV AUST-BAU Großkrut empfängt am selben Tag die Zweitvertretung des SV Stripfing.

1. Klasse Nord: SCG Eckartsau – SV AUST-BAU Großkrut, 3:0 (2:0)

87 Christoph Troestler 3:0

40 Christoph Troestler 2:0

22 Christoph Troestler 1:0

