Deutliche Niederlage beim SC Poysdorf: Kronberg am Boden

Details Sonntag, 12. März 2023 01:21

1. Klasse Nord: Kronberg konnte dem SC Poysdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor etwa 70 Fans mit 0:4. Poysdorf hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Der SC Poysdorf hatte den USC Kronberg im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 5:0 gesiegt.

Bereits nach sechs Minuten traf Florian Schön für Poysdorf nur die Stange. In Minute 16 stand Florian Schön erneut im Mittelpunkt des Geschehens. Diesmal scheiterte er per Kopf an der Querlatte. Für das 1:0 des SC Poysdorf zeichnete Martin Urban verantwortlich (19.), der von Schön ideal bedient wurde. Christopher Pavlis erhöhte für Poysdorf nach einem kurz ausgeführten Eckball auf 2:0 (26.). Noch vor der Pause vergaben die Heimischen zwei weitere Möglichkeiten den Vorsprung zu erhöhen. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Für das 3:0 sorgte dann Florian Schön mit einem Weitschuss in Minute 76. Der vierte Streich von Poysdorf war Patrick Busch vorbehalten (89.), der vom Mann des Tages, Florian Schön, angespielt wurde. Letztlich feierte der SC Poysdorf gegen Kronberg nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Florian Schön der herausragende Akteur

Für den SC Poysdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit sieben Siegen und sieben Niederlagen weist Poysdorf eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der SC Poysdorf im Mittelfeld der Tabelle. Durch den klaren Erfolg über den USC Kronberg ist der SC Poysdorf weiter im Aufwind.

Kronberg bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Mit erst 18 erzielten Toren hat der Gast im Angriff Nachholbedarf. In dieser Saison sammelte der USC Kronberg bisher vier Siege und kassierte elf Niederlagen. Die Not von Kronberg wird immer größer. Gegen Poysdorf verlor der USC Kronberg bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Die Defensivleistung von Kronberg lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen den SC Poysdorf offenbarte der USC Kronberg eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Der SC Poysdorf tritt kommenden Samstag, um 18:00 Uhr, beim SV Zistersdorf an. Einen Tag später empfängt Kronberg den SCG Eckartsau.

89 Patrick Busch 4:0

76 Florian Schoen 3:0

26 Christopher Pavlis 2:0

19 Martin Urban 1:0

