Hausbrunns Joker erzielt Remis gegen Spannberg in der Nachspielzeit

Details Sonntag, 19. März 2023 00:55

1. Klasse Nord: Im Spiel von Hausbrunn gegen den SK Spannberg gab es vor rund 200 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der SV Hausbrunn zog sich gegen Spannberg achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte der SK Spannberg für sich entschieden. Damals hieß das Ergebnis 2:0.

Die erste Halbzeit sah zunächst keine Tore. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Hausbrunns Patrick Schüller per Kopf noch das 1:0 (41.). Jetzt erst recht, dachte sich Filip Stanic, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (45.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Nach der Pause drehte Spannberg zunächst auf. Doppelschlag: Daniel Starnberger war es, der in der 57. Minute das Spielgerät im Tor des SV Hausbrunn unterbrachte und auf 2:1 für Spannberg stellte. In der 61. Minute erhöhte Jakub Kuchta sogar auf 3:1 für den SK Spannberg. Doch Hausbrunn hatte an diesem Tag vor allem einen Akteur, der die Niederlage nicht akzeptieren wollte. Dominik Schüller kam nach 66 Minuten ins Spiel und verkürzte nach einem Eckball für Hausbrunn auf 2:3 (78.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als das Heimteam für einen Treffer sorgte (93.) und wieder war es Joker Dominik Schüller per Kopf. Schließlich gingen der SV Hausbrunn und Spannberg mit einer Punkteteilung auseinander.

Hausbrunns Joker rettete einen Punkt

Hausbrunn findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang acht. Sechs Siege, sechs Remis und vier Niederlagen hat der SV Hausbrunn derzeit auf dem Konto. Nach dem fünften Spiel in Folge ohne Dreier verliert Hausbrunn im Klassement weiter an Boden.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SK Spannberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Der Angriff der Gäste wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 47-mal zu. Der SK Spannberg verbuchte insgesamt zehn Siege, zwei Remis und drei Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Spannberg, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der SV Hausbrunn hat das nächste Spiel erst in zwei Wochen, am 01.04.2023 gegen den SV AUST-BAU Großkrut. Der SK Spannberg erwartet am Freitag SV Großkrut.

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – SK Spannberg, 3:3 (1:1)

93 Dominik Schueller 3:3

78 Dominik Schueller 2:3

61 Jakub Kuchta 1:3

57 Daniel Starnberger 1:2

45 Filip Stanic 1:1

41 Patrick Schueller 1:0

