Deutsch Wagram und Marchegg trennen sich unentschieden

1. Klasse Nord: 1:1 hieß es nach dem Spiel von Deutsch-Wagram gegen den SC Marchegg. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Durch das 2:2 im Hinspiel war es keinem der beiden Teams gelungen, einen Sieg für sich zu verbuchen.

Das Topspiel der 1. Klasse Nord versprach viel Spannung. Nach einer halben Stunde kam es zum ersten Aufreger. Ein umstrittener Elfmeter sorgte bei den Heimischen für Unmut. Für das Tor sorgte Daniel Dubec. In der 33. Minute traf der Spieler von Marchegg vom Elfmeterpunkt ins Schwarze. Doch bevor es in die Pause ging, hatte Stephan Hlinka noch das 1:1 des ATSV Sparta Deutsch-Wagram parat (44.), als er nach einem verunglückten Klärungsversuch der Marchegger Hintermannschaft den Ball über die Linie brachte. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Nach 61 Minuten schickte der Unparteiische Deutsch Wagrams Co-Trainer Anton Mikulcik mit Rot vom Platz. In der 78. Minute rettete die Stange für Marchegg. In der Nachspielzeit kamen beide Mannschaften noch zur großen Chance auf den Sieg. Vor allem Deutsch Wagrams Keeper Mario Vogl konnte sich mit tollen Reflexen auszeichnen. Am Ende stand eine Punkteteilung und beide bleiben weiterhin im Titelrennen.

Keeper Vogl sichert das Remis

Nach 17 gespielten Runden gehen bereits 34 Punkte auf das Konto der Gastgeber und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden dritten Platz. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des ATSV Sparta Deutsch-Wagram ist die funktionierende Defensive, die erst 17 Gegentreffer hinnehmen musste. Deutsch-Wagram weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor.

Mit 39 Zählern führt der SC mapo Marchegg das Klassement der 1. Klasse Nord souverän an. Die Offensivabteilung des Gasts funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 50-mal zu. Nur zweimal gab sich der SC Marchegg bisher geschlagen.

Seit sechs Spielen hat der ATSV Sparta Deutsch-Wagram keine Niederlage mehr kassiert, Marchegg ebenso nicht.

Deutsch-Wagram stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim SV Großebersdorf vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SC mapo Marchegg den SV Bad Pirawarth.

1. Klasse Nord: ATSV Sparta Deutsch-Wagram – SC mapo Marchegg, 1:1 (1:1)

44 Stephan Hlinka 1:1

33 Daniel Dubec 0:1

