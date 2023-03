Kreuttal holt sich in Bad Pirawarth Watsche ab

Details Samstag, 25. März 2023 23:28

1. Klasse Nord: Kreuttal blieb gegen Bad Pirawarth chancenlos und kassierte vor etwa 140 Zuschauern eine herbe 1:5-Klatsche. Der SV Bad Pirawarth ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SC Kreuttal einen klaren Erfolg. Das Hinspiel fand nach umkämpften 90 Minuten mit Bad Pirawarth einen knappen 3:2-Sieger.

Nach einer knappen Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Sandro Krizso brachte das Heimteam in der zwölften Minute nach vorn. Doch die Gäste kamen zurück. Für das 1:1 von Kreuttal zeichnete Phillip Wihro mit einem direkten Freistoß-Treffer verantwortlich (26.). Doch noch vor der Pause konnten die Gastgeber erneut über die Führung jubeln. Jakub Svizela versenkte die Kugel zum 2:1 (36.). Der SV Bad Pirawarth nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Svizela schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (56.). Krizso legte in der 79. Minute zum 4:1 für Bad Pirawarth nach. Dominik Krhut besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SV Bad Pirawarth (82.). Letztlich feierte Bad Pirawarth gegen den SC Kreuttal nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Bad Pirawarth weiter im Spitzenfeld

Der SV Bad Pirawarth stabilisiert nach dem Erfolg über Kreuttal die eigene Position im Klassement. Die bisherige Spielzeit von Bad Pirawarth ist weiter von Erfolg gekrönt. Der SV Bad Pirawarth verbuchte insgesamt zehn Siege und zwei Remis und musste erst fünf Niederlagen hinnehmen. Die letzten Resultate von Bad Pirawarth konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz des SC Kreuttal derzeit nicht. Fünf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Kreuttal zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf.

Am kommenden Samstag tritt der SV Bad Pirawarth beim SC mapo Marchegg an, während der SC Kreuttal einen Tag zuvor den SC Poysdorf empfängt.

1. Klasse Nord: SV Bad Pirawarth – SC Kreuttal, 5:1 (2:1)

82 Dominik Krhut 5:1

79 Sandro Krizso 4:1

56 Jakub Svizela 3:1

36 Jakub Svizela 2:1

26 Phillip Wihro 1:1

12 Sandro Krizso 1:0

