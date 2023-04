Erfolgreiche Aufholjagd vom SV Großkrut gegen den SV Hausbrunn

Details Sonntag, 02. April 2023 00:27

1. Klasse Nord: In der Begegnung SV AUST-BAU Großkrut gegen den SV Hausbrunn trennten sich die beiden Kontrahenten vor etwa 225 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Im Hinspiel hatte Hausbrunn den SV AUST-BAU Großkrut in die Schranken gewiesen und mit 3:0 gesiegt.

Die Heimmannschaft brauchte Punkte, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Doch zunächst trafen die Gäste. Das 1:0 des SV Hausbrunn stellte Martin Kristof sicher (20.). Wenige Minuten später sollte es für Großkrut noch schlimmer kommen. Wolfgang Wimmer schoss für die Gäste in der 27. Minute das zweite Tor. Doch nur zwei Minuten später kam bei den Gastgebern wieder Hoffnung auf. Eigentor in der 29. Minute: Pechvogel Philipp Tonner beförderte den Ball ins eigene Tor und brachte damit SV Großkrut den 1:2-Anschluss. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Kurz nach dem Seitenwechsel konnten die Heimischen den Rückstand wettmachen. Marko Kupresak war zur Stelle und markierte vom Elfmeterpunkt aus das 2:2 des SV AUST-BAU Großkrut (49.). Nach einer deutlichen Führung wähnte Hausbrunn die Schäfchen bereits im Trockenen. Doch das Heimteam stemmte sich gegen die drohende Niederlage und holte am Ende noch ein Remis.

Wichtiger Punktgewinn für Großkrut

SV Großkrut muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV AUST-BAU Großkrut liegt nun auf Platz zehn. Die letzten Auftritte von SV Großkrut waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Der SV Hausbrunn führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Vor sechs Spielen bejubelte Hausbrunn zuletzt einen Sieg.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Der SV AUST-BAU Großkrut tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 16.04.2023, beim USC Kronberg an. Der SV Hausbrunn erwartet am Samstag Kronberg.

1. Klasse Nord: SV AUST-BAU Großkrut – SV Hausbrunn, 2:2 (1:2)

49 Marko Kupresak 2:2

29 Eigentor durch Philipp Tonner 1:2

27 Wolfgang Wimmer 0:2

20 Martin Kristof 0:1

