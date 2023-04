Zistersdorfs Fuxa weist Hausbrunn früh in die Schranken

Details Sonntag, 16. April 2023 00:11

1. Klasse Nord: Am Samstag verbuchte Zistersdorf vor rund 100 Besuchern einen 2:1-Erfolg gegen den SV Hausbrunn. Mit breiter Brust war der SV Hausbrunn zum Duell mit dem SV Zistersdorf angetreten – der Spielverlauf ließ bei Hausbrunn jedoch Ernüchterung zurück. Das Hinspiel hatte Hausbrunn vor heimischer Kulisse mit 3:1 für sich entschieden.

Der SV Zistersdorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Martin Fuxa aufhorchen (2./13.). Die Gäste brauchten einige Zeit um sich wieder zu fangen. Bevor es in die Pause ging, hatte der SV Hausbrunn noch das 1:2 durch Patrick Schüller parat (40.). In Halbzeit zwei bemühten sich die Gäste vergeblich um den Ausgleichstreffer. Endgültig verloren war das Match für den Gast in der 91. Minute, als Marek Kavecky mit der Ampelkarte vom Feld flog. Den Grundstein für den Sieg über Hausbrunn legte Zistersdorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Es brennt noch Licht im Tabellenkeller

Der SV Zistersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber liegen im Klassement nun auf Rang 13. Der SV Zistersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Zistersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Hausbrunn holte auswärts bisher nur zehn Zähler. Mit 28 Zählern aus 19 Spielen steht Hausbrunn momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat der SV Hausbrunn momentan auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Hausbrunn auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Die Leistungssteigerung des SV Zistersdorf lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo der SV Zistersdorf einen deutlich verbesserten siebten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab.

Am kommenden Samstag trifft Zistersdorf auf den SV AUST-BAU Großkrut, der SV Hausbrunn spielt am selben Tag gegen den SC Orth/Donau.

1. Klasse Nord: SV Zistersdorf – SV Hausbrunn, 2:1 (2:1)

40 Patrick Schueller 2:1

13 Martin Fuxa 2:0

2 Martin Fuxa 1:0

