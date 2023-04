Acht-Tore-Spektakel zwischen Orth und Spannberg

Details Montag, 17. April 2023 00:05

1. Klasse Nord: Im Spiel des SC Orth/Donau gegen den SK Spannberg gab es vor etwa 100 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 4:4. Der vermeintlich leichte Gegner war der SC Orth/Donau mitnichten. Orth kam gegen den SK Spannberg zu einem achtbaren Remis. Das Hinspiel war mit einer herben 0:6-Abreibung aus Sicht von Orth zu Ende gegangen.

Spannberg geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Philipp Poitschek das schnelle 1:0 für den SC Orth/Donau erzielte. Orth bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Jakub Kuchta für den Ausgleich sorgte (12.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Samuel Deubner in der 25. Minute zum 2:1 für Spannberg. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der SK Spannberg einen knappen Vorsprung herausgespielt. Auch nach dem Seitenwechsel ging das muntere Toreschießen ohne Verzögerung weiter. Martin Schwinghammer war zur Stelle und markierte das 2:2 des SC Orth/Donau (47.). Mit schnellen Toren von Filip Stanic (57., Elfmeter) und Deubner (61.) schlug der SK Spannberg innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu und sicherte sich eine 4:2-Führung. Doch die Heimischen waren auch nach 90 Minuten noch nicht geschlagen. Innerhalb weniger Minuten trafen Gurpreet Flora (91., Elfmeter) und Paul Urmann (92.). Damit bewies Orth nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Schließlich gingen der SC Orth/Donau und Spannberg mit einer Punkteteilung auseinander.

Doppelschlag in der Nachspielzeit sichert Punkt

Orth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Das Heimteam findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Der SC Orth/Donau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 51 Gegentore verdauen musste. Orth verbuchte insgesamt sechs Siege, vier Remis und zehn Niederlagen. Seit vier Spielen wartet der SC Orth/Donau schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Sicherlich ist das Ergebnis für den SK Spannberg nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den vierten Rang. Offensiv stechen die Gäste in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 54 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Elf Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der SK Spannberg derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Spannberg insgesamt nur sechs Zähler.

Orth stellt sich am Samstag (20:00 Uhr) beim SV Hausbrunn vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SK Spannberg den SC Kreuttal.

1. Klasse Nord: SC Orth/Donau – SK Spannberg, 4:4 (1:2)

92 Paul Urmann 4:4

91 Gurpreet Flora 3:4

61 Samuel Deubner 2:4

57 Filip Stanic 2:3

47 Martin Schwinghammer 2:2

25 Samuel Deubner 1:2

12 Jakub Kuchta 1:1

7 Philipp Poitschek 1:0

