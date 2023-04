Haringsee beendet gegen Bad Pirawarth Sieglos-Serie

Details Montag, 17. April 2023 00:08

1. Klasse Nord: Die Differenz von einem Treffer brachte dem SV GG Haringsee gegen Bad Pirawarth den Dreier. Das Match endete vor rund 120 Zuschauern mit 2:1. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Daniel Weigl brach für Haringsee dann den Bann und markierte in der 62. Minute die Führung. In der 78. Minute erhöhte Tobias Drosg sogar auf 2:0 für die Gastgeber. Sandro Krizso ließ sich in der 85. Minute nicht zweimal bitten und verwertete einen Freistoß zum 1:2 für den SV Bad Pirawarth. Am Ende verbuchte der SV GG Haringsee gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Orth feiert Heimsieg

Die drei Punkte brachten Haringsee in der Tabelle voran. Der SV GG Haringsee liegt nun auf Rang sechs. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Haringsee endlich wieder einmal drei Punkte.

Mit 33 Punkten auf der Habenseite steht Bad Pirawarth derzeit auf dem fünften Rang. Vom Glück verfolgt war der SV Bad Pirawarth in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Acht Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat der SV GG Haringsee derzeit auf dem Konto. Zehn Siege, drei Remis und sieben Niederlagen hat Bad Pirawarth momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt Haringsee beim SC Poysdorf an, während der SV Bad Pirawarth einen Tag später den ATSV Sparta Deutsch-Wagram empfängt.

1. Klasse Nord: SV GG Haringsee – SV Bad Pirawarth, 2:1 (0:0)

85 Sandro Krizso 2:1

78 Tobias Drosg 2:0

62 Daniel Weigl 1:0

