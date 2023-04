Kronberg bezwingt SV Großkrut

Details Montag, 17. April 2023 00:12

1. Klasse Nord: Im Spiel des USC Kronberg gegen den SV AUST-BAU Großkrut gab es vor rund 140 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Kronberg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. SV Großkrut hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Der USC Kronberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Matteo Ibl traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Nach einer halben Stunde legten die Hausherren nach. Nico Horvath erhöhte für die Heimmannschaft auf 2:0 (30.). Mit dem Elfmeter zum 3:0 von Konstantinos Afouxenidis für Kronberg war das Spiel eigentlich schon entschieden (39.). Der USC Kronberg dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Nach der Pause bäumten sich die Gäste aus Großkrut aber nochmal auf. Jan Zachoval schoss die Kugel zum 1:3 für den SV AUST-BAU Großkrut über die Linie (74.). Nur wenige Minuten später ertönte ein Elfmeterpfiff. Osman Bajguric schoss für die Gäste in der 78. Minute das zweite Tor und verkürzte auf 3:2. In der Nachspielzeit sah Vaclav Vasicek (Großkrut) noch die Gelb-Rote Karte (94.). SV Großkrut steigerte sich nach desolatem Beginn im Laufe der Partie. Unterm Strich erwies sich der Rückstand jedoch als zu groß, als dass der SV AUST-BAU Großkrut etwas hätte mitnehmen können.

Wichtiger Sieg für Kronberg

Kronberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den USC Kronberg ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von Kronberg ist deutlich zu hoch. 52 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse Nord fing sich bislang mehr Tore ein.

SV Großkrut bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Der SV AUST-BAU Großkrut ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute.

Die Trendkurve des USC Kronberg geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang zwölf, mittlerweile hat man Platz acht der Rückrundentabelle inne. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

In zwei Wochen trifft Kronberg auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 28.04.2023 beim SV Zistersdorf antritt. Kommenden Samstag (16:30 Uhr) bekommt SV Großkrut Besuch vom SV Zistersdorf.

1. Klasse Nord: USC Kronberg – SV AUST-BAU Großkrut, 3:2 (3:0)

78 Osman Bajguric 3:2

74 Jan Zachoval 3:1

39 Konstantinos Afouxenidis 3:0

30 Nico Horvath 2:0

5 Matteo Ibl 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei