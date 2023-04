Orth leistet in Hausbrunn nur wenig Widerstand

Details Sonntag, 23. April 2023 00:07

1. Klasse Nord: Der SV Hausbrunn erteilte dem SC Orth/Donau eine Lehrstunde und gewann vor rund 250 Zuschauern mit 5:0. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Hausbrunn wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel wurde Orth mit 1:9 abgeschossen.

Eine halbe Stunde lang konnten die Gäste die Null halten. Martin Kristof trug sich dann in der 31. Spielminute in die Torschützenliste ein, nachdem er einen Eckball per Kopf veredelte. Zur Pause behielt der SV Hausbrunn die Nase knapp vorn. Der SC Orth/Donau musste den Treffer von Dominik Schüller zum 2:0 hinnehmen (51.). Filip Voda legte mit einem Distanzschuss in der 62. Minute zum 3:0 für Hausbrunn nach. Stefan Swoboda baute den Vorsprung des Heimteams in der 68. Minute auf 4:0 aus. Erneut traf Hausbrunn und Markus Wölfel stellte den Spielstand damit auf 5:0 (84.). Letztlich feierte der SV Hausbrunn gegen Orth nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Souveräner Heimsieg

Nach diesem Erfolg steht Hausbrunn auf dem siebten Platz der 1. Klasse Nord. Der SV Hausbrunn präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 49 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Hausbrunn. Der SV Hausbrunn verbuchte insgesamt acht Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen. Zuletzt lief es erfreulich für Hausbrunn, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim SC Orth/Donau. Die mittlerweile 56 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SV Hausbrunn weiter im Abstiegssog. Orth kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. Ansonsten stehen noch sechs Siege und vier Unentschieden in der Bilanz. Die vergangenen Spiele waren für den SC Orth/Donau nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück.

Hausbrunn tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim SC Kreuttal an. Zwei Tage später empfängt Orth den SV AUST-BAU Großkrut.

1. Klasse Nord: SV Hausbrunn – SC Orth/Donau, 5:0 (1:0)

84 Markus Woelfel 5:0

68 Stefan Swoboda 4:0

62 Filip Voda 3:0

51 Dominik Schueller 2:0

31 Martin Kristof 1:0

