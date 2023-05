Großebersdorf und Stripfing II liefern sich ein Torfestival ohne Sieger

Details Sonntag, 30. April 2023 00:19

1. Klasse Nord: Im Spiel von Großebersdorf gegen die Zweitvertretung des SV Stripfing gab es vor rund 80 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 5:5. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SV Großebersdorf vom Favoriten. Im Hinspiel war das Schlusslicht mit 1:6 krachend untergegangen.

Die Gäste erwischten den besseren Strat in dieses Spiel. Leon Aichinger witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:0 für den SV Stripfing II ein (15.). Die Gäste stellten das 2:0 durch Petar Zubak sicher (25.). Dann folgte der Anschlusstreffer der Heimelf. Patrick Wimmer versenkte den Ball in der 31. Minute im Netz des SV Stripfing II. Daniel Fritsch glich nur wenig später für Großebersdorf aus (36.). Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Zvonimir Ziger für den SV Stripfing II zur Führung (42.). In die Bredouille brachte der Abwehrspieler den SV Stripfing II in der 43. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Den Freudenjubel des SV Stripfing II machte Wimmer zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (44.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Lukas Bierbaum war es, der in der 56. Minute den Ball im Gehäuse des SV Stripfing II unterbrachte und Großebersdorf erstmals in diesem Spiel in Führung brachte. Den Ausgleichstreffer durch Petar Zubak hatte der SV Stripfing II in der 65. Minute aus einem Penalty im Repertoire. Dass der SV Stripfing II in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Luka Petrovic, der in der 79. Minute zur Stelle war. Für den SV Großebersdorf reichte es noch zum Last-Minute-Ausgleich, weil David Lang den Ball in der Nachspielzeit zum 5:5 über die Linie schob (95.) Am Ende stand es zwischen dem Gastgeber und dem SV Stripfing II pari.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Die Trendkurve von Großebersdorf geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 15, mittlerweile hat man Platz elf der Rückrundentabelle inne. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den SV Stripfing II – der SV Großebersdorf bleibt weiter unten drin. Die Defensive von Großebersdorf muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 52-mal war dies der Fall. Der SV Großebersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und zwölf Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte Großebersdorf zuletzt einen Sieg.

Nachdem der SV Stripfing II die Hinserie auf Platz 14 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der SV Stripfing II aktuell den vierten Rang. Der SV Stripfing II rangiert mit 24 Zählern auf dem neunten Platz des Tableaus. Sieben Siege, drei Remis und zwölf Niederlagen hat der SV Stripfing II derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag trifft der SV Großebersdorf auf den SK Spannberg, der SV Stripfing II spielt tags darauf gegen den SV GG Haringsee.

1. Klasse Nord: SV Großebersdorf – SV Stripfing II, 5:5 (3:3)

95 David Lang 5:5

79 Luka Petrovic 4:5

65 Petar Zubak 4:4

56 Lukas Bierbaum 4:3

44 Patrick Wimmer 3:3

42 Zvonimir Ziger 2:3

36 Daniel Fritsch 2:2

31 Patrick Wimmer 1:2

25 Petar Zubak 0:2

15 Leon Aichinger 0:1

