SV Stripfing II hat die Nase gegen Haringsee vorn

1. Klasse Nord: Für den SV GG Haringsee gab es in der Partie gegen die Zweitvertretung des SV Stripfing, an deren Ende vor 50 Fans eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Stripfing II die Nase vorn. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem Haringsee gegen den SV Stripfing II mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Nach einer knappen Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Emmanuel Ojukwu brachte den Ball mit einem direkt verwerteten Freistoß zum 1:0 zugunsten des SV Stripfing II über die Linie (14.). Daniel Egger nutzte die Chance für den SV GG Haringsee und beförderte in der 21. Minute das Leder per Kopf zum 1:1 ins Netz. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Leon Aichinger verwandelte einen Strafstoß und machte in der 60. Minute das 2:1 des SV Stripfing II perfekt. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als David Schweng für einen weiteren Treffer sorgte (91.) und den Endstand fixierte. Schließlich strich der SV Stripfing II die Optimalausbeute gegen Haringsee ein.

Stripfing II löst sich vom Tabellenkeller

Auf dem 14. Platz der Hinserie nahm man vom SV Stripfing II wenig Notiz. Der aktuell vierte Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Das Heimteam bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Der SV Stripfing II bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten. Der SV Stripfing II befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SV GG Haringsee führt mit 33 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Neun Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Freitag tritt der SV Stripfing II beim ATSV Sparta Deutsch-Wagram an, während Haringsee zwei Tage später den SK Spannberg empfängt.

