Deutsch-Wagram obenauf im Topspiel gegen Spannberg

Details Samstag, 20. Mai 2023 00:13

1. Klasse Nord: Mit dem SK Spannberg und Deutsch-Wagram trafen sich am Freitag vor 150 Zuschauern zwei Topteams. Für Spannberg schien der ATSV Sparta Deutsch-Wagram aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Schon im Hinspiel hatte der SK Spannberg die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Die Heimischen wollten im Topspiel unbedingt Platz zwei erklimmen. Deutsch-Wagram ging durch Stephan Hlinka bereits in der 15. Minute in Führung. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Hlinka schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (53.). Michael Rinda gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den ATSV Sparta Deutsch-Wagram (81.). Am Schluss gewann Deutsch-Wagram gegen den SK Spannberg.

Hlinka-Doppelpack der Grundstein

Durch diese Niederlage fällt Spannberg in der Tabelle auf Platz drei zurück. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt 13 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Die Situation beim SK Spannberg bleibt angespannt. Gegen den ATSV Sparta Deutsch-Wagram kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo Deutsch-Wagram nun auf dem zweiten Platz steht. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des Gasts ist die funktionierende Defensive, die erst 26 Gegentreffer hinnehmen musste. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, sechs Punkteteilungen und fünf Niederlagen vor. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Deutsch-Wagram, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Als Nächstes steht für den SK Spannberg eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:00 Uhr) geht es gegen den SV Bad Pirawarth. Der ATSV Sparta Deutsch-Wagram tritt bereits einen Tag vorher gegen den SV Hausbrunn an.

1. Klasse Nord: SK Spannberg – ATSV Sparta Deutsch-Wagram, 0:3 (0:1)

81 Michael Rinda 0:3

53 Stephan Hlinka 0:2

15 Stephan Hlinka 0:1

