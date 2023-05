Orth siegt beim SC Kreuttal

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:06

1. Klasse Nord: Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Orth vor 150 Zuschauern mit 2:1 gegen den SC Kreuttal für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel hatte ohne einen Sieger auskommen müssen. Die Mannschaften waren mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Es ging hier um nichts geringeres als um den Klassenerhalt. Deswegen wollte auch keines der Teams einen Fehler begehen. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Für das erste Tor sorgte Lukas Jank. In der 49. Minute traf der Spieler des SC Orth/Donau mit einem direkten Fresitoß ins Schwarze. Doch die Heimischen wollten sich nicht geschlagen geben. Paul Kropitz witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Kreuttal ein (69.). Dass Orth in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Elias Zizlavsky, der in der 75. Minute zur Stelle war und den Ball von der Strafraumgrenze flach im langen Eck versenkte. Am Ende punktete der SC Orth/Donau dreifach beim SC Kreuttal.

Orth/Donau atmet durch

Kreuttal muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 58 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur sechs Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten des SC Kreuttal alles andere als positiv. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei Kreuttal etwas bescheiden daher. Lediglich drei Punkte ergatterte der SC Kreuttal.

Mit erschreckenden 67 Gegentoren stellt Orth die schlechteste Abwehr der Liga. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, vier Unentschieden und 13 Pleiten.

Der SC Orth/Donau setzte sich mit diesem Sieg von Kreuttal ab und belegt nun mit 28 Punkten den elften Rang, während der SC Kreuttal weiterhin 23 Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Kreuttal tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 10.06.2023, beim SC mapo Marchegg an. Am Sonntag empfängt Orth den SC Marchegg.

1. Klasse Nord: SC Kreuttal – SC Orth/Donau, 1:2 (0:0)

75 Elias Zizlavsky 1:2

69 Paul Kropitz 1:1

49 Lukas Jank 0:1

