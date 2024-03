SCU Gars am Kamp mit klarem Ziel: „Da brauchen wir nicht zu diskutieren"

1. Klasse Nordwest-Mitte

Nach einer veritablen Traum-Hinrunde, in welcher man zehn von 13 Spielen gewinnen konnte und nur zweimal als Verlierer vom Platz schritt, thront der in der Vorsaison äußerst unglücklich abgestiegene SCU Gars am Kamp zur Saisonmitte der 1. Klasse Nordwest-Mitte auf dem ersten Tabellenplatz. Ligaportal hat mit Hannes Tscheppen, seines Zeichens Trainer des SCU Gars, noch einmal über den Herbst gesprochen, dabei auch die Vorbereitung sowie die Ziele für die Rückrunde thematisiert.

Ligaportal: Herr Tscheppen, im Herbst lief es ja sehr gut, wie fällt Ihr persönliches Fazit dazu aus?

Hannes Tscheppen: Ich habe ehrlich gesagt intern ausgegeben, dass wir zehn Siege machen, also 30 Punkte, wir haben jetzt 31, hatten nur ein Unentschieden, dazu die zwei Niederlagen gegen Ziersdorf und Mautern. Alles andere haben wir gewonnen, darüber kann man sich natürlich nicht beschweren.

Ligaportal: Wohl auch nicht über die Transfers, was hat sich hier konkret getan?

Hannes Tscheppen: Manuel Steiner ist von Eggenburg zurückgekommen, Andreas Ringswirth kam aus Waidhofen an der Thaya. Mani Steiner war ein absoluter Wunschspieler, er hat bei uns Gebietsliga gespielt, ist 20 Jahre, ein Einheimischer, hatte eine gute Ausbildung in Horn, er passt charakterlich auch super zu uns und Ringswirth ist meiner Meinung nach fast der Königstransfer der Liga. Er war Stammspieler in der 1. Landesliga, ihn hätten gewiss auch andere Vereine haben wollen, wir hatten das Glück, dass unser Tormann sein Cousin ist, die Freundin Garserin, das hat alles gepasst, mit Geld allein hätte er überall anders hingehen können. Sollte es Waidhofen nicht schaffen, wir aber schon, ist der Unterschied dann auch gar nicht mehr so groß.

Ligaportal: Wie läuft es in der Vorbereitung?

Hannes Tscheppen: Ich bin froh, dass wir keine Verletzten haben, es gibt nur kleinere Blessuren, die jede Mannschaft hat, wir haben gottseidank keine schweren Verletzungen, da muss man klopfen. Wir hatten auch ein kleines Trainingslager für die Kameradschaft, wir konnten auch technisch und taktisch ein paar Dinge machen. Das war eine tolle Veranstaltung, die Spieler haben sich alles selbst bezahlt. Wir haben jetzt mit Neudorf noch einen ganz starken Testgegner, die sind in der Gebietsliga Tabellenführer mit neun Punkten Vorsprung, aber solche Tests sind wohl gar nicht so schlecht.

Ligaportal: Die Ziele für die Rückrunde dürften aufgelegt sein?

Hannes Tscheppen: Wir sind doch ganz unglücklich abgestiegen, das hat sich bis zur 80. Minute am letzten Spieltag hingezogen, dann ist doch Weißenkirchen oben geblieben. Unser Ziel bleibt nach wie vor der Aufstieg, da brauchen wir nicht zu diskutieren. Wir haben uns wirklich gut verstärkt auch. Wenn wir den nötigen Ernst und alles aufbringen sowie keine Verletzten haben, bin ich überzeugt, dass wir wirklich ganz vorne sind, natürlich gehört aber auch Glück dazu, jeder wird gegen uns hinten stehen.