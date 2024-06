USV Atzenbrugg/Heiligeneich plant Verstärkung in der Offensive

1. Klasse Nordwest-Mitte

Details Montag, 17. Juni 2024 11:31

Der USV Atzenbrugg Heiligeneich hat in der abgelaufenen Spielzeit der 1. Klasse Nord West Mitte sehr gut performt, vor allem die Rückrunde war aus Sicht der Truppe das absolute Glanzlicht. So schaffte man unter anderem das Kunststück, in der Frühjahrstabelle mehr Punkte als Meister Gars am Kamp zu holen. In der Endabrechnung reichte es schließlich zu einem guten dritten Platz. Nach Punkten lag man am Ende gleichauf mit der Nummer vier, SC Mautern, vom Vizemeistertitel war man nur einen Punkt entfernt. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Markus Gartner, seines Zeichens sportlicher Leiter des USV Atzenbrugg Heiligeneich, über aktuelle Themen gesprochen. So unterhielt man sich unter anderem nochmal kurz über die abgelaufene Spielzeit, um anschließend jedoch schon auf die in Kürze anstehende Sommervorbereitung sowie die neue Saison, respektive Zusammensetzung des Kaders, zu blicken.

Ligaportal: Herr Gartner, wie lautet letztlich Ihr Fazit zur abgelaufenen Spielzeit, kann man zufrieden sein?

Markus Gartner: Wir haben ein sehr gutes Frühjahr gespielt, so waren wir die beste Mannschaft in der Rückrundentabelle glaub ich zwei Punkte vor Gars, damit kann man nur zufrieden sein.

Ligaportal: Was ist im Frühjahr letzten Endes besser gelaufen als noch im Herbst?

Markus Gartner: Ich glaube die taktischen Umsetzungen vonseiten der Mannschaft. Auch hatten wir im Winter natürlich einen Trainerwechsel, da hat alles zusammengespielt.

Ligaportal: Wie wird der ungefähre Fahrplan für den Sommer aussehen, gibt es beispielsweise ein Camp?

Markus Gartner: Was das betrifft, sitze ich in dieser Woche noch mit dem Trainer zusammen. Ein Camp wird es nicht geben, wir werden aber, wie im Winter, super Einheiten für die Mannschaft haben.

Ligaportal: Wie wird denn der Kader für die kommende Spielzeit aussehen, kann man diesbezüglich schon etwas sagen?

Markus Gartner: Die Mannschaft wird so zusammenbleiben, einzig hat uns Mateo (Anm. d. Red. Mateo Vujica) verlassen, er wird nach Tulln gehen. Der Kader wird aber gleich bleiben, wir sehen uns jedoch noch nach einem Stürmer um.

Ligaportal: Wenn man ein so starkes Frühjahr spielt, stellt sich natürlich die Frage, wohin man sich in der kommenden Saison orientiert?

Markus Gartner: Die Zeilsetzung bleibt, dass wir wieder unter den ersten drei Teams mitspielen wollen. Ja, wir werden uns nach oben orientieren, dann werden wir sehen, was passiert.

Ligaportal: Gibt es weitere Neuigkeiten rund um den Klub, was tut sich sonst im Verein, gibt es etwa Events?

Markus Gartner: Am nächsten Dienstag übertragen wir bei uns am Sportplatz das Österreich-Match, und Ende August gibt es dann volle Kanne bei uns am Platz, da werden wir ein großes Sportevent organisieren.

