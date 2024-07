Trainer Peter Obritzberger spricht über die sensationelle Chemie des SC Mautern

1. Klasse Nordwest-Mitte

Der SC Mautern blickt zurück auf eine überragende Saison in der ersten Klasse Nordwest/Mitte. Insgesamt 50 Punkte konnten erreicht werden und somit spielte man bis zur letzten Runde um die beiden Aufstiegsplätze mit. Dies sei auch auf die hervorragende Nachwuchsarbeit des Vereins zurückzuführen, da Trainer Obritzberger auf einige junge Talente zählen konnte. Nun möchte der Wiener Coach in einer knackigen Vorbereitungsphase die Spieler optimal für die kommende Meisterschaft einstimmen.

Ligaportal: Herr Obritzberger, wie zufrieden ist man mit dem Abschneiden des SC Mautern in der 1. Klasse Nordwest/Mitte?

Herr Obritzberger: Wir blicken auf eine sensationelle Saison zurück. Es wurden insgesamt 50 Punkte erzielt und somit haben wir lange um den Aufstieg mitgespielt. Natürlich hätten wir uns gefreut, auf den ersten beiden Plätzen zu landen, aber dies war kein fixes Ziel des Vereins und somit blicken wir schon wieder auf die kommende Spielzeit.

Ligaportal: Möchte man nun unbedingt Meister werden oder welche Ziele verfolgt man ansonsten?

Herr Obritzberger: Der SC Mautern befindet sich in einer sehr ähnlichen Situation wie vor einem Jahr. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen, aber nicht um jeden Preis Meister werden. Für mich zählt vielmehr, die jungen Spieler in der Kampfmannschaft zu integrieren und zu entwickeln. Wir wollen die Leistung aus der vergangenen Saison bestätigen und so schnell wie möglich Punkten.

Ligaportal: Wird es Veränderungen im Mannschaftskader geben und wurde man bereits am Transfermarkt aktiv?

Herr Obritzberger: Es gab zum Glück keinen Spieler aus der Kampfmannschaft, der im Frühjahr gespielt hat, welcher den Verein nun verlassen wird. Leider hat sich unser sehr junger Torwart dazu entschieden, eine Karrierepause einzulegen. Folglich mussten wir reagieren und diese Position neu besetzen. Weiters wurden mir meine beiden Wunschtransfers aus Furth erfüllt, von denen ich mir einiges verspreche. Prinzipiell sind alle Transfers des SC Mautern aus der nahen Region und passen optimal in mein Spielerprofil.

Ligaportal: Muss man Verletzungen beklagen und wie ist die derzeitige Stimmung im Verein?

Herr Obritzberger: Wir gehen, bis auf unseren zweiten Torhüter, der sich das Kreuzband eingerissen hat, komplett fit in die Sommervorbereitung. Ich denke, dass wir in einer knackigen fünfwöchigen Vorbereitung einen guten Schwung in die neue Saison mitnehmen können.

Die Stimmung im Verein ist super. Für mich ist die Anreise aus Wien immer wieder ein sehr großer Zeitaufwand, aber die Mannschaft hat sich das absolut verdient. Ich fahre im Jahr fast 30.000 Kilometer für diesen Verein und jeder einzelne ist es mir wert!

