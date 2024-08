SV Spitz mit breiter Brust: "Wir sind auf einem guten Weg"

1. Klasse Nordwest-Mitte

Details Mittwoch, 28. August 2024 14:22

Der SV Spitz an der Donau ist aktuell drauf und dran, sich peu à peu in zuletzt eher ungewohnte Sphären zu begeben. Die Mannschaft von Trainer Alija Strugalioski gewann zum Auftakt der 1. Klasse Nordwest-Mitte souverän mit einem beachtlichen 5:2 in Grafenwörth, um in Runde zwei auch Ruppersthal mit einem 3:1-Heimsieg in die Schranken zu weisen. Derzeit hält man damit bei sechs Punkten und fühlt sich bereit, noch für die eine oder andere weitere „Überraschung“ zu sorgen. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und sich mit Coach Strugalioski ausführlich über den starken Start und die eigenen Ambitionen unterhalten. Der Trainer erklärt im Interview unter anderem, was sich im Vergleich zur jüngeren Vergangenheit geändert hat, wo man noch Steigerungsbedarf hat und wie er das kommende Spiel gegen die ebenfalls noch makellosen Getzersdorfer einschätzt.

Ligaportal: Herr Strugalioski, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Alija Strugalioski: Mit dem Saisonstart bin ich sehr zufrieden, wir arbeiten sehr gut, und Spitz ist nicht mehr das Spitz von früher. Ich konnte viele Leute, egal ob in der Reserve oder der Kampfmannschaft, motivieren, wir haben jetzt einen breiteren Kader und arbeiten sehr diszipliniert und intensiv und mit Qualität. Ich glaube, dass wir noch viele Überraschungen bereiten können und wenn wir so weiter machen nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Wir haben generell eine gute Mischung in der Mannschaft, mit der wir in der Liga überraschen können.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken bzw. Schwächen Ihrer Mannschaft?

Alija Strugalioski: Ich sage ehrlich, wir arbeiten sehr gut, versuchen aber noch mehr taktisch im Defensivbereich zu arbeiten, und offensiv sind wir sowieso stark, auch im Mittelfeld wollen wir noch ein bisschen besser werden. Auch sind noch Spieler krank, wir haben generell gute Spieler und können auch auf Positionen tauschen, das hat es früher in Spitz so nicht gegeben, wir sind da auf einem guten Weg.

Ligaportal: Was heißt das nun alles für das Saisonziel?

Alija Strugalioski: Das Ziel ist das Mittelfeld, mein Ziel, und das können Sie ruhig so schreiben, ist ein Platz zwischen eins und sechs.

Ligaportal: Welche Aufgabe kommt nun am kommenden Spieltag auf Ihre Mannschaft zu?

Alija Strugalioski: Unsere Aufgabe wird es sein, diszipliniert und taktisch gut zu spielen. Wir kennen Getzersdorf, haben voriges Jahr unentschieden gespielt und waren die schwächere Mannschaft. Heuer ist es aber eine ganz andere Mannschaft, die Mannschaft hat Qualität und Kraft, wir haben ganz anders gearbeitet, und da brauchen wir uns vor Getzersdorf nicht zu verstecken.

