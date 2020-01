Viele Verletzte im Herbst - Hollenburg will im Frühjahr rasch die notwendigen Punkte einsammeln

Details Dienstag, 28. Januar 2020 11:07

Siege und Niederlagen wechselten einander bei SV Hollenburg in der Hinrunde der 1. Klasse Nordwest-Mitte ab, der Verein hatte mit Ausfällen zu kämpfen und kam zunächst nicht von hinten weg. Mit einem starken Finish und drei Siegen in den letzten fünf Partien kletterte der Verein in der Tabelle noch etwas nach oben, mit 17 Punkten überwintert man auf Rang 9 der Liga. "Der Herbst war nicht berauschend, aber auch nicht schlecht, es wären drei, vier Punkte mehr möglich gewesen. Wir hatten viele Verletzte, zudem haben die Legionäre nicht so eingeschlagen wie erhofft. Durch die Ausfälle wurden dafür etliche junge Spieler eingesetzt, der Erfolg hat zunächst noch gefehlt, aber am Schluss der Hinrunde ist es schon besser gegangen", blickt Sektionsleiter Andreas Egelseer auf eine erste Saisonhälfte mit Höhen und Tiefen zurück.

Transfers getätigt

"Mit jungen Spielern ist es immer ein Auf und Ab und es hat teilweise noch die Konstanz gefehlt, wir hoffen, dass es in der Rückrunde von Anfang an passt und bis zum ersten Frühjahresspiel alle Dinge funktionieren", ergänzt Egelseer. Die Verletztenliste lichtet sich bei Hollenburg, Markus Fidelsberger ist nach einer Schulterverletzung wieder zurück. Bei Hans Gill muss man laut Hollenburgs Sektionsleiter noch abwerten, wann er wieder einsatzbereit ist.

Im Kader kam es sonst zu punktuellen Veränderungen, Matus Mozol ging zu Münichreith und Tormann Stefan Kocic ins Burgenland zu Neufeld/Leitha. Auf der anderen Seite wurde mit Dominik Bartos ein neuer Spieler aus der Slowakei verpflichtet, Goalie Benjamin Jetschko kehrte zur alten Wirkungsstätte zurück, er war zuletzt bei Statzendorf. Lucien Ginghina wurde angemeldet, er ist sportlich eine Bereicherung, kann aber aufgrund der Ausländerregelung nur bei einem Ausfall in der Kampfmannschaft auflaufen.

Dias Team von Hollenburg trainiert seit drei Wochen in der Halle in Furth, nächste Woche geht die offizielle Vorbereitung los. Am 15. Februar folgt der erste Test gegen Grafenwörth, der Tabellenneunte der 1. Klasse Nordwest-Mitte trifft bei weiteren Tests auf die Gebietsligisten Kottes, Wilhelmsburg und Statzendorf und testet auch gegen Pottenbrunn.

"In der Liga ist, abgesehen von den ersten Drei der Tabelle, alles sehr knapp beisammen, man kann jedes Spiel gewinnen, aber auch verlieren. Wir wollen so schnell wie möglich die notwendigen Punkte machen und werden dabei von Spiel zu Spiel denken", beschreibt Andreas Egelseer die Ziele für das Frühjahr.

