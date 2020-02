Radikaler Schnitt im Sommer - Horn Amateure treiben Entwicklung der jungen Spieler voran

Details Dienstag, 04. Februar 2020 10:00

Nach dem Abstieg aus der Gebietsliga präsentierten sich die SV Horn Amateure in der Herbstmeisterschaft der 1. Klasse Nordwest-Mitte deutlich verjüngt. Die Hinrunde entwickelte sich zu einem Auf und Ab, 20 Punkte wurden eingesammelt und damit liegt man zur Halbzeit auf Rang 5. "Bei uns geht es prinzipiell nicht um den Tabellenrang, wir sind eine reine Entwicklungsmannschaft und dabei sehr zufrieden, dass schon Spieler aus der U 16 und U 17 aufgelaufen sind. Im Sommer kam es zu einem radikalen Schnitt und es haben nun keine Akteure mehr von oben gespielt, daher war es wie erwartet ein Auf und Ab. Bis auf das Match gegen Lengenfeld konnten wir immer mithalten, die Schere zwischen 2. Liga und 1. Klasse ist noch groß und wir wollen die jungen Akteure langsam heranführen", erklärt Trainer Patrik Schuch.

Konstanz soll verbessert werden

"Wir wollen immer den Gegner beherrschen, immer den Ball haben und da hat uns teilweise noch der Mut gefehlt. Die Spieler befinden sich in der Entwicklung, es gibt einige Akteure, die zum ersten mal im Erwachsenenfußball auflaufen. Auch in dieser Liga werden Fehler eiskalt ausgenutzt und das ist gut s, denn nur so lernen wir. Es fehlt natürlich noch die Routine ein Spiel zu beruhigen und wir müssen am Ball in gewissen Situationen abgebrühter agieren", ergänzt der Coach der Amateure.

Seine Mannschaft hat bis zum 18. Dezember nachtrainiert und am 7. Jänner wieder mit der Vorbereitung begonnen, in den Semesterferien haben die jungen Spieler frei und absolvieren ein Heimprogramm. In Tschechien wurde gegen eine Akademie ein erster Test absolviert, sieben bis acht Vorbereitungsmatches stehen noch am Programm und am Sonntag geht es gegen Hartl Haus. Tormann Anton Pfaller wurde bei der Kampfmannschaft im Testspiel gegen den Bundesligisten Admira 90 Minuten eingesetzt, drei,vier Spieler trainieren bei der Ersten mit und dies bringt ihnen laut Schuch extrem viel.

Im Kader gab es im Winter wieder Verschiebungen und Spieler aus der U17 und U18 werden nachrücken. David Lippeck wechselte in die Gebietsliga zu Laa/Thaya und Tormann Christoph Streicher landete bei Göllersdorf. "Es geht uns nicht um eine Platzierung, unser Ziel ist, dass jeder einzelne Spieler so weiterentwickelt wird, dass er für die Kampfmannschaft bereit ist. Ich bin von der 1. Klasse Nordwest-Mitte positiv überrascht, es ist eine sehr enge Liga. Wir konnten im Herbst den Tabellenführer schlagen, verloren dafür zweimal gegen den Tabellenletzten. Unser Ziel ist daher mehr Konstanz", skizziert Patrik Schuch die Vorgaben für die kommenden Monate.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten