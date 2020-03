Mautern holt sich in letzten Wochen Feinschliff - Zwei Tests auf Naturrasen geplant

Details Dienstag, 03. März 2020 12:45

SC Mautern schloss die Hinrunde mit 31 Punkten und gleichauf mit Herbstmeister Atzenbrugg an der zweiten Stelle der 1. Klasse Nordwest-Mitte ab. Mit Gerhard Hofstetter wurde in der Winterpause ein neuer Coach mit an Bord geholt, andererseits trennte man sich von Spielertrainer Tomas Abraham. Mit Jan Dobrovolny (zu St. Bernhard) und Tomas Kucernak (Wieselburg) wurden zudem zwei weitere Routiniers abgegeben. Im Gegenzug dockten Spieler beim Tabellenzweiten an, die auf mehreren Positionen eingesetzt werden können: Mathias Lechner kam von Hadersdorf, er kann auf beiden Außenbahnen vorne oder hinten spielen. Christopher Mair war zuletzt bei Furth, er ist für die Offensive oder das zentrale Mittelfeld gedacht. Ralph Baldrian gibt nach einer halbjährigen Pause ein Comeback, er war davor 6er, kann aber auch in der Innenverteidigung auflaufen. Tobias Rau stieß aus Deutschland zum Verein und wird zunächst die U23 verstärken.

"Atzenbrugg ist der Favorit"

"Von der Erfahrung her haben wir die Abgänge nicht ersetzt, wir konnten aber eine gewisse Qualität mit an Bord holen und haben dafür mit Gerhard Hofstetter einen erfahrenen Coach geholt", meint Mauterns sportlicher Leiter Karl Horaczek zur Transferzeit. Mehrere Akteure sind teilweise noch aus dem Herbst angeschlagen, Mautern hofft, dass alle Spieler bis zum Meisterschaftsbeginn wieder fit werden. Die bisherigen Testspiele wurden auf Kunstrasen absolviert, dabei siegte man zweimal und die Mannschaft kassierte zwei 2:6 Niederlagen. Am Samstag trifft Mautern auf Traismauer und eine Woche später folgt das letzte Match gegen Kottes, gegen die Gebietsligisten hofft der Verein auf eigenem Naturrasen spielen zu können.

"In den letzten Wochen ist noch ein Feinschliff notwendig, es wird an der Spritzigkeit gearbeitet und wir wollen in den Matches 90 Minuten konzentriert agieren. Bei ein paar Positionen probieren wir noch etwas aus und wollen im letzten Test weitgehend mit dem Team starten, das auch das erste Rückrundenmatch bestreitet", so Horaczek mit Blick auf die letzten Trainingswochen.

In den Vorbereitungsspielen sollen vor allem die Laufwege gefestigt und ein Rhythmus gefunden werden, da einige Teams vor allem aus dem hinteren Bereich der Liga verstärkt wurden, erwartet Mauterns sportlicher Leiter eine spannende Rückrunde: "Für mich ist Atzenbrugg der Meisterschaftsfavorit, sie agierten im Herbst sehr kompakt und hatten ein starkes Umschaltspiel. Ihnen kommt zugute, dass sie keine richtigen Derbys haben. während wir fünf spielen und dabei immer auf extrem motivierte Gegner treffen. Lengenfeld und wir könnten das Zünglein an der Waage sein und wir beginnen gleich mit dem Derby gegen den Tabellendritten. Wir würden schon gerne den ersten Platz schaffen, aber der Herbstmeister hat die besten Karten."

