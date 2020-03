Letzter Test am Samstag gegen Pottenbrunn - Atzenbrugg ist bereit für die Frühjahresmeisterschaft

Details Dienstag, 10. März 2020 13:56

Der Herbstdurchgang lief für USV Atzenbrugg ausgezeichnet, der Verein überwinterte mit 31 Punkten als Leader der 1. Klasse Nordwest-Mitte. In der Winterpause und Transferzeit gab es daher keinen Grund, viel am Kader zu verändern. Einzig Nicolas Wandl kehrte aus den USA zurück und steht wieder zur Verfügung, anderseits legt Gregor Mayerhofer nach anhaltenden Kniebeschwerden vorerst eine Karrierepause ein. Seit 23. Jänner befindet sich der Leader der Liga im Mannschaftstraining. "Wir haben knapp acht Wochen Vorbereitungszeit, bisher ist es sehr schnell vergangen. Die Temperaturen haben auch das ihre dazu beigetragen, wir konnten von Beginn weg auf der Wiese trainieren und daher kam es zu keinen technischen Defiziten", ist Coach Peter Obritzberger mit den vergangenen Wochen sehr zufrieden.

Erfolgreiches Trainingslager

Atzenbruggs Team absolvierte zudem ein Trainingslager auf dem eigenen Platz, dabei kam die Mannschaft auf acht Einheiten und auch das Teambuilding nicht zu kurz, wodurch die Gemeinschaft zusätzlich gestärkt wurde. Die Vorbereitungsmatches konnten ebenfalls durchgezogen werden, Obritzberger meint zu den bisherigen Tests: "Die Ergebnisse waren durchwachsen, wir haben aber viele Spiele gegen Teams der Gebietsliga Nord/Nordwest absolviert. Alle Matches waren auf Augenhöhe, gegen Gablitz und Tulln verloren wir 1:3 und gegen Klosterneuburg 0:3. Dabei probierten wir viel aus und alle Kaderspieler kamen zum Einsatz. Mein Team besiegte den Wiener Landesliga Verein Helfort, letztes Wochenende schlugen wir Langenlebarn." Einmal testet Atzenbrugg noch vor dem Rückrundenstart, am Samstag trifft man auswärts auf Pottenbrunn.

Äußerst positiv ist für Atzenbruggs Trainer, dass man keine Verletzten zu beklagen hat, in den letzten sechs Trainings liegt der Fokus im taktischen Bereich und bei den Standardsituationen. "Es ist schon ein gewisse Spannung dem Start gegenüber zu spüren, wir sind bereit für das Frühjahr", meint Peter Obritzberger. Er ergänzt noch im Hinblick auf die Rückrunde: "Insgesamt bin ich mit den letzten Wochen sehr zufrieden und nun wird ein guter Start wichtig sein. Ich habe die Trainingsstreuung so gelegt, dass die Mannschaft in den ersten vier, fünf Wochen körperlich im Hoch sein sollte. Als Herbstmeister müssen wir nicht den Titel holen und es gibt vom Verein keine Vorgabe, wir würden es aber gerne."

