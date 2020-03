"Spieler werden Spannung nur bis Ostern aufrechterhalten können" - St. Bernhards Manuel Fettinger im Gespräch

Details Samstag, 28. März 2020 10:00

"Mit dem Ausmaß der Einschränkungen im privaten Leben hat niemand gerechnet, nachdem begonnen wurde die Schulen zu schließen, war aber klar, dass der Fußball bald folgen wird. Dies war ach notwendig um die Personen zu schützen", meint USV St. Bernhards Coach Manuel Fettinger. "In der ersten Phase hat man noch geglaubt, dass es nach Ostern weitergehen kann, im Moment würde ich mich aber nicht mehr soweit aus dem Fenster lehnen. Viele Vereine haben nicht mehr die Hoffnung, dass die Saison noch fertig gespielt wird und ich denke, dass die Pause länger dauern wird. In der jetzigen Situation wäre ich schon sehr zufrieden, wenn sich die Lage beruhigt und im Sommer eine Hinrunde gespielt werden kann", so der Coach des Tabellenvierten der 1. Klasse Nordwest-Mitte weiter.

"Grenzschließungen treffen den Amateurbereich"

"Man muss einen realistischen Blick auf die Sache richten, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass Tschechien für sechs Monate die Grenzen schließt, dann trifft das aufgrund der Legionäre in gewissem Maß den gesamten Amateurbereich. Es gibt überhaupt noch viele offene Fragen, die erst einmal gelöst werden müssen", ergänzt St. Bernhards Trainer. "Wenn es nach Ostern weitergeht, würden Vereine ohne Flutlicht die abgesagten Spiele gerade noch nachholen können. Ich glaube aber, dass die Maßnahmen noch länger anhalten und drei Wochen später wäre alles gegessen."

Die Vereine in Österreich warten inzwischen gespannt, welche Entscheidungen bei einem Ausfall der Frühjahresmeisterschaft von den Verbänden getroffen werden. Es werden mehrere Varianten diskutiert, von einer Annullierung der Saison bis zu einem Aufstieg des Tabellenführers ohne Absteiger. "Die Mannschaft argumentiere dabei je nachdem, wo man in de Tabelle steht, deshalb sind die Meinungen auch so weit auseinander. Wenn du derzeit Erster bist und diese Saison nicht aufsteigst, wirst du es wahrscheinlich in der nächsten Saison noch einmal probieren, auch wenn die Situation nicht schön ist. Wenn es Absteiger geben würde, wäre es moralisch ein Wahnsinn, daher bin ich für eine Annullierung ohne Auf- und Absteiger und hoffe, dass im August wieder gespielt wird", meint Manuel Fettinger.

St. Bernhards Coach ist mit seinen Spielern im ständigen Kontakt, es in derzeit laut ihm alle Akteure fit und die Stimmung ist gut. "Die Spieler wissen, was in dieser Situation zu tun ist, sie haben den sportlichen Ehrgeiz fit zu bleiben. Jetzt versuchen alle die Spannung bis Ostern halbwegs aufrecht zu erhalten, länger wird es aber nicht gehen."

