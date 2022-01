SV Rehberg will im Frühjahr angreifen

Details Montag, 31. Januar 2022 13:29

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Dominik König, Trainer des SV Rehberg, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Nordwest-Mitte nach sieben Siegen, fünf Remis und nur einer Niederlagen mit 26 Punkten auf Rang zwei. Fünf Zähler hinter dem Tabellenführer USV St. Bernhard-Frauenhofen. Doch der Rehberg-Coach zeigt sich für das Frühjahr zuversichtlich: "Alle sind motiviert und wollen noch einmal voll angreifen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Dominik König: "Grundsätzlich können wir mit der Herbstsaison sehr zufrieden sein, wobei ein paar Unentschieden schmerzen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

König: "Die Stimmung ist sehr gut. Alle sind motiviert und wollen noch einmal voll angreifen."

"Wir haben uns gezielt offensiv und defensiv verstärkt"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

König: "Die Zugänge sind Patrick Klaffl (Grafenwörth), Dimitrije Kostadinovic (Wilhelmsburg), Jakub Senk (Lengenfeld), Samet Sarikaya (Krems), Alaaddin Hüdai Yayla (Krems), Adis Hasani (Krems) und Philipp Tremmel (Mautern). Als Abgang steht Lukas Haubner (Stein) fest. Wir haben uns gezielt offensiv und defensiv verstärkt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

König: "Raphael Hummel erlitt leider einen Kreuzbandriss und fällt die gesamte Saison aus."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

König: "Ziel ist es, den Titelkampf anzunehmen und den Punkterückstand möglichst rasch zu minimieren."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

König: "Ich gehe von einer normalen Rückrunde aus."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

König: "Für mich gibt es einen klaren Favoriten mit St. Bernhard. Dahinter der SC Mautern und natürlich wir. Die sportlich konstanteste Mannschaft mit den wenigsten Ausfällen wird am Ende ganz oben stehen."