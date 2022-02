Trainerwechsel beim SV Bergern

Details Donnerstag, 24. Februar 2022 16:16

Beim SV Bergern ist es noch vor dem Start der Frühjahrssaison zu einem Trainerwechsel gekommen. Senedin Bakal, der mit seiner Mannschaft in der 1. Klasse Nordwest-Mitte nach vier Siegen, zwei Remis und sieben Niederlagen mit 14 Punkten auf Rang 13 überwintert, erklärte seinen Rücktritt. Doch in Bergern fand man rasch einen Nachfolger: Thomas Siebenhandl wurde bereits als neuer Coach präsentiert.

Ligaportal erhielt zur überraschenden Rochade auf der Betreuerbank folgendes Statement von Vereinsseite. "Senedin Bakal hat aus privaten Gründen das Amt als Trainer zurückgelegt. Jetzt sind wir froh mit Thomas Siebenhandl einen Trainer aus der eigenen Gemeinde gefunden zu haben", erklärte Benjamin Aigner, der Sektionsleiter des SV Bergern.

Mit Siebenhandl soll es wieder bergauf gehen, denn die letzten Ergebnisse ließen die Alarmglocken läuten: Mit einer 0:5-Heimpleite gegen Kirchberg am Wagram/Altenwörth hatte man die Herbstmeisterschaft in der 1. Klasse Nordwest-Mitte beendet und zuletzt gab in der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison ein 1:9-Debakel gegen Statzendorf. Dies war für Ex-Trainer Bakal zu viel. Es folgte der Rücktritt.

Siebenhandl übernimmt und hat mit seiner neuen Mannschaft ein dichtes Testspiel-Programm vor sich. Der 51-jährige Ex-Bundesliga-Spieler des Kremser SC soll den SV Bergern mit seiner Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt helfen. Das Pflichtspiel-Debüt des neuen Trainers erfolgt dann am 27. März beim Heimspiel gegen Ruppersthal.