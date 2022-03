Unerwarteter Todesfall: Trauer beim SC Lengenfeld

Details Freitag, 25. März 2022 15:51

Für den USC Lengenfeld startet am Sonntag, dem 27. März um 16:30 Uhr, mit einem Auswärtsspiel beim USV Atzenbrugg/Heiligeneich die Frühjahrsmeisterschaft in der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Aber noch vor dem ersten Pflichtspiel des Jahres 2022 gab es für Lengenfeld eine schockierende Nachricht, die das sportliche Geschehen auf dem Fußballplatz völlig in den Hintergrund rückt.

Das tragische Ableben von Bernd Gwiß, Sektionsleiter und Obmann-Stellvertreter des Vereins mit nur 41 Jahren, zeigt einmal mehr wie nebensächlich Sieg oder Niederlage bei einem Fußballspiel sind. "Der USC Wellenspiel Lengenfeld trauert. Unser Sektionsleiter und Obmann-Stellvertreter Bernd Gwiß (41) ist in der Nacht von gestern auf heute völlig unerwartet verstorben. Die Fußballfamilie weit über die Gemeindegrenzen hinaus befindet sich in Schockstarre, und doch sind wir von tiefer Dankbarkeit erfüllt", vermeldete der USC Lengenfeld am Freitag.

"Bernd war dem Verein seit seiner Kindheit verbunden und hielt ihm immer die Treue, als Spieler und Funktionär. Noch im Herbst half er in der Reservemannschaft aus, seinen letzten sportlichen Auftritt hatte Bernd am vergangenen Samstag, als wir völlig ahnungslos von dem uns bevorstehenden Schicksalsschlag ein Match zwischen Senioren, Kampfmannschaft und U23 austrugen."

"Bernd, du warst immer da. Wir werden dich nie vergessen"

"Mit Bernd Gwiß verliert der USC Wellenspiel Lengenfeld nicht nur einen der zuverlässigsten Funktionäre, sondern auch eine hervorragende Persönlichkeit, die stets Kameradschaftlichkeit, Fleiß, und Hilfsbereitschaft auszeichnete. Bernd, du warst immer da. Du hinterlässt eine Lücke, die wir nicht schließen können. Wir werden dich nie vergessen", so die offizielle Vereins-Mitteilung.

Ligaportal wünscht der Familie sowie allen Freunden des Verstorbenen aufrichtiges Beileid!