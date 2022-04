Special Needs Krems Wachau verlost Haaland-Dress

Details Donnerstag, 14. April 2022 15:27

Ein signiertes Dress von Ausnahme-Torjäger Erling Haaland kommt in Niederösterreich einer ganz tollen Sache zu Gute! Die Fachschaft Zahnmedizin der Danube Private University Krems (DPU) und der Inklusionsfußballverein Special Needs Krems-Wachau machen es möglich. Bis zur großen Verlosung im Mai sind Lose um nur 2 Euro in den beiden Kremser Szenelokalen Leopold und Weinstein erhältlich.

Der 21-jährige Norweger in Diensten von Borussia Dortmund ist auf dem internationalen Transfermarkt heiß begehrt. Aber schon bald ist sein Orginal-Dress in der Wachau zu haben. Am 9. Mai 2022 steigt in Mautern ab 17:30 Uhr ein großes Inklusionsturnier mit den Studierenden der DPU und den Spielerinnen und Spielern Special Needs Krems-Wachau. Für Unterhaltung bei dem Fest der Inklusion sorgt Live-Musik der Band JENO.

Bei Hans-Peter Pressler, Obmann von Special Needs Krems-Wachau, herrscht bereits Vorfreude: "Das Turnier mit der Verlosung des Haaland-Trikots wird ein Highlight für unsere Spielerinnen und Spieler.“ Auch Alina Hofmann, Vorstandsvorsitzende der Fachschaft Zahnmedizin der DPU, zeigte sich guter Dinge: "Wir freuen uns auf ein tolles Inklusionsturnier und dass wir diesen besonderen Verein mit dem Erlös finanziell unterstützen können.“

Der Erlös der Verlosung bleibt zu 100% dem Inklusionsverein Special Needs Krems-Wachau. Eine tolle Aktion!