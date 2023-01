SV Gablitz mit Titelambitionen

Details Sonntag, 29. Januar 2023 22:07

Nach dem Abstieg der Vorsaison möchte man sich beim SV Gablitz scheinbar nicht lange in der 1.Klasse Nordwest/Mitte aufhalten. Aufgrund des Rückzugs vom SV Bergern kann man das Frühjahr sogar als Gejagter starten. Eine Liga mit zahlreichen Titelanwärter verspricht eine spannende Rückrunde. Im Interview mit ligaportal.at gibt Sektionsleiter Florian Lang die Marschroute für das Frühjahr vor.

Trainerwechsel und Aufstiegsambitionen

Dabei war im Herbst nicht alles eitel Wonne. Nach einem guten Saisonstart, befand sich der SV Gablitz eigentlich immer im Spitzenfeld. Nach den zwei Niederlagen gegen Bergern und Ziersdorf kühlte sich das Verhältnis zum scheidenden Trainer Robert Prokes aber ab. Die restlichen Spiele in der Hinrunde wurden dann wieder gewonnen. Sektionsleiter Florian Lang erklärt die Situation folglich und verbreitet neuentfachten Optimismus: „Wir sind schon sehr zuversichtlich. Der Trainerwechsel brachte sicherlich einen Umschwung in den Köpfen der Spieler. In den zwei verlorenen Partien war die Chemie nicht mehr so vorhanden und dann bestand Handlungsbedarf. Wir hoffen, dass wir im Meisterkampf ordentlich mitmischen können und haben die nötigen Schlüsse gezogen.“ Angesprochen auf den spannenden Meisterkampf stellt Lang klar: „Unser Ziel ist es auf jeden den Titel zu holen und den Aufstieg zu forcieren.“

Profit vom Rückzug des SV Bergern

Nach dem Rückzug des SV Bergern aus dem Meisterschaftsbetrieb der 1.Klasse Nordwest/Mitte konnte man nicht nur die Tabellenführung übernehmen, sondern auch Stürmer Tomas Bednar nach Gablitz lotsen. Er komplettiert gemeinsam mit den beiden Torhütern Andre Authried von Amaliendorf und Mustafa Erdogan von Ankerbrot, die Wintertransfers des Vereins. Verabschieden muss man sich in Gablitz von einem Akteur. Erhan Sahin wird Vater und wird daher etwas kürzer treten. Der Verein, zu dem er wechselt, steht noch offen.

In der Vorbereitung legt man beim SV Gablitz klar den Fokus auf das Thema Fitness und die Teamchemie, wie Florian Lang berichtet: „Unser Mannschaft ist eine Spitzenpartie, die wirklich füreinander durchs Feuer geht. Die Fitness ist das Um und Auf, wir wollen die Vorbereitung wirklich dazu nützen, körperlich auf ein gutes Niveau zu gelangen. Wir sind voller Tatendrang und hoffen, dass wir im Frühjahr richtig gut performen."