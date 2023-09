Traismauer verliert das Heimspiel gegen Lengenfeld

Details Samstag, 09. September 2023 00:02

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Freitagabend kam es in der 5. Runde zum Aufeinandertreffen des SC Traismauer mit dem SC Lengenfeld. Das "Kellerduell" entschieden die Gäste für sich. Lengenfeld gewann gegen den SC Traismauer mit 2:0 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Die Gäste aus Lengenfeld erwischten einen guten Start. Für das erste Tor sorgte Gregor Gschwantner. In der 13. Minute traf der Spieler des SC Lengenfeld ins Schwarze. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung inne.

Rote Karte und zweiter Gegentreffer

Der Schiedsrichter schickte Rene Stockinger von Traismauer mit Rot zum Duschen (51.). In der 61. Minute erhöhte Fabian Andreas Eilenberger auf 2:0 für Lengenfeld. Der Schiedsrichter beendete das Spiel und damit schlug der SC Lengenfeld den SC Traismauer auswärts mit 2:0.

Nach fünf bestrittenen Begegnungen ist Traismauer Letzter der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Mit erst drei erzielten Toren hat das Heimteam im Angriff Nachholbedarf. Die Not von Traismauer wird immer größer. Gegen Lengenfeld verlor der SC Traismauer bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Das bisherige Schlusslicht, der SC Lengenfeld, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13. Nur einmal ging Lengenfeld in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Defensiv läuft es bei beiden Mannschaften in dieser Spielzeit noch nicht rund. Sowohl der SC Lengenfeld (15) als auch Traismauer (14) kassieren zu viele Gegentore. Das jetzige Spiel war in dieser Hinsicht eine wohltuende Ausnahme für Lengenfeld.

Während der SC Traismauer am nächsten Samstag (16:00 Uhr) beim SV Heldenberg gastiert, duelliert sich der SC Lengenfeld am gleichen Tag mit dem USV Atzenbrugg/H.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Traismauer – SC Lengenfeld, 0:2 (0:1)

61 Fabian Andreas Eilenberger 0:2

13 Gregor Gschwantner 0:1

