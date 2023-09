Spitz gewinnt offenen Schlagabtausch beim SV Hollenburg

Details Montag, 11. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Hollenburg und der SV Spitz boten den rund 200 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:4. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Die ersten 45 Minuten hatten zumidest keine Tore und auch wenige Höhepunkte zu bieten. Das sollte sich allerdings nach der Pause drastisch ändern. Zur Pause stand aber ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Aus Langweiler wird Spektakel

Für das erste Tor sorgte Thomas Lechner. In der 52. Minute traf der Spieler von Spitz ins Schwarze. Das 1:1 des SV Hollenburg bejubelte Julian-Joseph Gril (60.). Norbert Jankto brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gastgebers über die Linie (62.). Dann schien es als ob sich die Heimelf absetzten können würde. Stefan Schmircher versenkte die Kugel vom Elfmeterpunkt aus zum 3:1 für Hollenburg (73.). Die letzten Minuten im Spiel gehörten aber eindeutig den Gästen, die den Rückstand noch in einen Sieg verwandeln konnten. Der SV Spitz/Donau trumpfte auf und Michael Oberwimmer (81.), Christopher Hick (84.) und Christoph Fertl (88.) drehten das Spiel innerhalb weniger Minuten auf 4:3. Am Schluss gewann der SV Spitz gegen den SV Hollenburg.

Bei Hollenburg präsentierte sich die Abwehr angesichts elf Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13). Durch diese Niederlage fällt der SV Hollenburg in der Tabelle auf Platz fünf zurück. In dieser Saison sammelte Hollenburg bisher drei Siege und kassierte zwei Niederlagen. Die Lage des SV Hollenburg bleibt angespannt. Gegen Spitz musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Durch den Erfolg verbesserte sich der SV Spitz/Donau im Klassement auf Platz acht. Die Gäste schaffen es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 16 Gegentore verdauen musste. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des SV Spitz bei.

Freitag, den 15.09.2023 tritt Hollenburg bei der USC Kirchberg/Altenwörth an (20:00 Uhr), einen Tag später (18:00 Uhr) muss Spitz seine Hausaufgaben auf heimischem Terrain gegen den USC Ruppersthal erledigen.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Hollenburg – SV Spitz/Donau, 3:4 (0:0)

88 Christoph Fertl 3:4

84 Christopher Hick 3:3

81 Michael Oberwimmer 3:2

73 Stefan Schmircher 3:1

62 Norbert Jankto 2:1

60 Julian-Joseph Gril 1:1

52 Thomas Lechner 0:1

