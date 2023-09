USC Kirchberg/Altenwörth feiert Kantersieg gegen Traismauer

Details Samstag, 30. September 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Vor 180 Zuschauern trafen sich der USC Kirchberg/Altenwörth und der SC Traismauer zum Kräftemessen. Der SC Traismauer kam gegen USC Kirchberg/Altenwörth mit 0:5 unter die Räder. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur USC Kirchberg/Altenwörth heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Etwa zwanzig Minuten lang konnten die Gäste die Null halten. Vor einer Kulisse von 180 Zuschauern war es Hans Gerbeth, der das 1:0 (21.) für Kirchberg/Altenwörth erzielte. Kurz darauf legten die Gastgeber nach. Gregor Weber versenkte die Kugel per Kopf zum 2:0 für das Heimteam (25.).

Tor, Toor, Tooor für USC Kirchberg/Altenwörth zum 2:0, Torschütze: Gregor Weber. Ein wunderbarer Kopfballtreffer nach herrlicher Flanke von Julian Schaden. Wolfgang König, Ticker-Reporter

Und wieder unterstrichen die Heimischen ihre Dominanz in der Luft. Bevor es in die Pause ging, hatte Michael Halmer noch das 3:0 der USC Kirchberg/Altenwörth parat (41.) und wieder per Kopfball.

Tor, Toor, Tooor für USC Kirchberg/Altenwörth zum 3:0, Torschütze: Michael Halmer. Ein herrlicher Kopfballtreffer nach einem Eckball. Wolfgang König, Ticker-Reporter

Der dominante Vortrag von USC Kirchberg/Altenwörth im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Halmer-Dopplelpack zur Entscheidung

Ein schneller Treffer nach dem Seitenwechsel brachte die Entscheidung. Mit dem 4:0 von Halmer für Kirchberg/Altenwörth war das Spiel eigentlich schon entschieden (49.). Eigentlich war Traismauer schon geschlagen, als Paul Wohak das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (56.). Am Ende blickte die USC Kirchberg/Altenwörth auf einen klaren 5:0-Heimerfolg über die Gäste.

Die Aufstellungen

USC Kirchberg/Altenwörth: Luca Ponner (T), Christoph Bauer (5), Alexander Edlinger (8), Rene Havlik (9), Gregor Weber (10), Julian Schaden (11), Michael Halmer (13), Hans Gerbeth (14), Dejan Jeftenic (18), Stefan Söllner (20,K), Abdel Elghandour (27) Bank: Moritz Ecker (ET), Philipp Klimpfinger (3), Tobias Leitner (4), Paul Wohak (6), Florian Schaden (12), Raphael Riegler (16) Trainer: Dejan Jeftenic.

SC Traismauer: Georg Jankech (T), Rupert Fischer (4), Lukas Mihalik (6), Eric Willer (7), Hakan Ersoy (10), Semih Kürkütlü (12), Patrik Szilagyi (15,K), Rene Stockinger (16), Utku Adiyaman (18), Kevin Fogoros (20), Besar Saliji (21 Bank: Sebastian Stern (ET), Özkan Atakaya (5), Martin Ratheyser (8), Nedzad Dedic (9), Görkem Özen (14), Sebastian Wechtl (17) Trainer: Martin Ratheyser.

USC Kirchberg/Altenwörth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und vier Pleiten. Kirchberg/Altenwörth beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Der SC Traismauer holte auswärts bisher nur einen Zähler. Vollstreckerqualitäten demonstrierte Traismauer bislang noch nicht. Der Angriff des Schlusslichts ist mit vier Treffern der erfolgloseste der 1. Klasse Nordwest-Mitte. In den letzten fünf Begegnungen holte Traismauer insgesamt nur einen Zähler.

Nach der klaren Niederlage gegen die USC Kirchberg/Altenwörth ist der SC Traismauer weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte. USC Kirchberg/Altenwörth setzte sich mit diesem Sieg von Traismauer ab und belegt nun mit sieben Punkten den elften Rang, während der SC Traismauer weiterhin zwei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am nächsten Samstag (15:30 Uhr) reist Kirchberg/Altenwörth zum SC Lengenfeld, tags zuvor begrüßt Traismauer den SC Getzersdorf vor heimischem Publikum. Anstoß ist um 20:00 Uhr.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SC Traismauer, 5:0 (3:0)

56 Paul Wohak 5:0

49 Michael Halmer 4:0

41 Michael Halmer 3:0

25 Gregor Weber 2:0

22 Hans Gerbeth 1:0

