Doppelschlag von Ziersdorfs Maurer trifft Zellerndorf hart

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 150 Besucher pilgerten am Freitagabend ins "Günther-Stättner-Stadion" nach Zellerndorf und wollten sich das Spiel der 9. Runde nicht entgehen lassen. Der SV Zellerndorf konnte dem SV W4IT Ziersdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:5.

Nach einer Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Der SV Ziersdorf ging durch Philipp Hauser in der 15. Minute in Führung.

Tor, Toor, Tooor für SV W4IT Ziersdorf zum 0:1 Messi Messi Messi immense Messi marschiert durch die gegnerische Hälfte und spielt einen magischen Ball auf Phüz Hauser der vorm Tor ganz staubig bleibt! Petscho, Ticker-Reporter

Doch die Heimelf konnte noch vor der Pause über den Ausgleich jubeln. In der 37. Minute erzielte Vinzenz Bussek das 1:1 für Zellerndorf. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Clemens Riepl mit dem 2:1 für Ziersdorf zur Stelle (43.). Mit einem Tor Vorsprung für den Gast ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Maurer wird zum Helden

Roman Maximilian Kollar trug sich in der 65. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte per Kopf auf 3:1 für die Gäste. Doch die Hausherren gaben sich noch nicht geschlagen. Für das 2:3 des SV Zellerndorf zeichnete Markus Reilinger verantwortlich (72.).

Tor, Toor, Tooor für SV W4IT Ziersdorf zum 2:4 Matthias Maurer meldet sich als Edeljoker beim SV Ziersdorf. Dem SV Zellerndorf gefällt das gar nicht. Petscho, Ticker-Reporter

Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Matthias Maurer schnürte einen Doppelpack (82./94.), sodass der SV W4IT Ziersdorf fortan mit 5:2 führte. Am Ende verbuchte der SV Ziersdorf gegen Zellerndorf einen Sieg.

Für den SV Zellerndorf gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Trotz der Niederlage belegt die Heimmannschaft nun den fünften Tabellenplatz.

Nach dem klaren Erfolg über Zellerndorf festigt Ziersdorf den dritten Tabellenplatz. Der SV W4IT Ziersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Zellerndorf tritt kommenden Samstag, um 19:00 Uhr, beim SCU Gars/Kamp an. Einen Tag später empfängt der SV Ziersdorf den SV Hollenburg.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV W4IT Ziersdorf, 2:5 (1:2)

94 Matthias Maurer 2:5

82 Matthias Maurer 2:4

72 Markus Reilinger 2:3

65 Roman Maximilian Kollar 1:3

43 Clemens Riepl 1:2

37 Vinzenz Bussek 1:1

15 Philipp Hauser 0:1

