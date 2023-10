USV Atzenbrugg/H. entführt die Punkte vom SV Zellerndorf

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Rund 70 Besucher wurden am Freitagabend im "Günther-Stättner-Stadion" in Zellerndorf gezählt. Ein Tor machte den Unterschied in der Begegnung von Zellerndorf und USV Atzenbrugg/H, die mit 1:2 endete. Einen packenden Auftritt legte Atzenbrugg dabei jedoch nicht hin.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lagen die Gäste bereits in Front. Niklas Figl markierte in der fünften Minute die Führung. Erst nach 23 Minuten kamen die Gastgeber erstmals gefährlich vor das Gehäuse der Gäste. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Antonin Jakes aufseiten des SV Zellerndorf das 1:1 (43.).

Atzenbrugg startet wesentlich besser mit dem 12ten Mann, alias Wind, in die erste Halbzeit. Zellerndorf kann nach den ersten 30min. wieder Ruhe ins Spiel bringen und kommt zum verdienten 1:1. Goalmaster, Ticker-Reporter

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Kopps schneller Treffer bringt den Sieg

Johannes Kopp stellte die Weichen für den USV Atzenbrugg/H. auf Sieg, als er in Minute 49 mit dem 2:1 zur Stelle war. Zu allem Überfluss musste Zellerndorfs Trainer Rene Wammerl von Zellerndorf mit Gelb-Rot vom Platz (63.).

Sehr harte Entscheidung des Schiri‘s für Kritik des Trainers. Goalmaster, Ticker-Reporter

Die 1:2-Heimniederlage der Gastgeber war Realität, als der Unparteiische die Partie letztendlich abpfiff.

Vier Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat der SV Zellerndorf momentan auf dem Konto.

Bei USV Atzenbrugg/H. präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (28). Atzenbrugg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

Der USV Atzenbrugg/H. setzte sich mit diesem Sieg von Zellerndorf ab und belegt nun mit 19 Punkten den vierten Rang, während der SV Zellerndorf weiterhin 13 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 19 Zählern befindet sich USV Atzenbrugg/H. voll in der Spur. Die Formkurve von Zellerndorf dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Mittwoch trifft der SV Zellerndorf auf den SV Hollenburg, Atzenbrugg spielt tags darauf gegen die USC Kirchberg/Altenwörth.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – USV Atzenbrugg/H, 1:2 (1:1)

49 Johannes Kopp 1:2

43 Antonin Jakes 1:1

5 Niklas Figl 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.