Knapper Heimsieg des USC Kirchberg/A. gegen Getzersdorf

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Nordwest-Mitte: Etwa 250 Besucher kamen am Samstag zu diesem Spiel der 13. Runde. Der USC Kirchberg/Altenwörth und Getzersdorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Die Experten wiesen dem SC Getzersdorf vor dem Match gegen Kirchberg/Altenwörth die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Nach einer zwanzigminütigen Abtastphase jubelten die Gastgeber über die Führung. In der 21. Minute ging die USC Kirchberg/Altenwörth in Front. Philipp Klimpfinger war es, der vor 250 Zuschauern zur Stelle war. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte der Gastgeber einen knappen Vorsprung herausgespielt.

Halmer tütet den Sieg ein

Zehn Minuten nach Wiederbeginn glichen die Gäste aus. Florian Brandl beförderte das Leder zum 1:1 von Getzersdorf in die Maschen (55.). Paul Wohak war es, der in der 62. Minute das Spielgerät im Gehäuse der Gäste unterbrachte und die Heimelf erneut in Front brachte. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Brandl bereits wenig später besorgte (65.). Michael Halmer brachte den Ball zum 3:2 zugunsten von USC Kirchberg/Altenwörth über die Linie (81.). Am Ende verbuchte Kirchberg/Altenwörth gegen den SC Getzersdorf einen Sieg.

Die Aufstellungen

USC Kirchberg/Altenwörth: Luca Ponner (T), Paul Wohak (6), Alexander Edlinger (8), Rene Havlik (9), Hans Gerbeth (10), Julian Schaden (11), Florian Schaden (12), Michael Halmer (13), Stefan Söllner (20,K), Philipp Klimpfinger (21), Abdel Elghandour (27) Bank: Moritz Ecker (ET), Andreas Uhl (4), David Reisinger (5), Alin Ginghina (7), Tobias Leitner (16), Sebastian Busch (18) Trainer: Simon Mateyka.

SC Getzersdorf: Christoph Hager (T), Fabian Friedl (2), Agron Veselji (5), Marcel Haslinger (10), Florian Brandl (11,K), Shahir Zeneli (12), Thomas Hirschböck (16), Christoph Weiss (18), Stefan Steiner (19), Peter Jakubicka (20), Michael Redl (21) Bank: Dennis Marek (ET), Eric Eilenberger (4), Björn Alfons (9), Manuel Kaiser (17), Johannes Willach (25), Andreas Holzinger (26) Trainer: Harald Hummel.

Die USC Kirchberg/Altenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im letzten Match der Hinrunde tat USC Kirchberg/Altenwörth etwas fürs Selbstbewusstsein, strich drei Zähler ein und steht nun auf Platz elf. Kirchberg/Altenwörth bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist die USC Kirchberg/Altenwörth wieder in der Erfolgsspur.

Getzersdorf rutschte mit dieser Niederlage auf den sechsten Tabellenplatz ab. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat der SC Getzersdorf derzeit auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt USC Kirchberg/Altenwörth dann im nächsten Spiel den SC Mautern, während Getzersdorf am gleichen Tag beim USV Atzenbrugg/H. antritt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USC Kirchberg/Altenwörth – SC Getzersdorf, 3:2 (1:0)

81 Michael Halmer 3:2

65 Florian Brandl 2:2

62 Paul Wohak 2:1

55 Florian Brandl 1:1

21 Philipp Klimpfinger 1:0

