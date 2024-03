USCR wacht in Traismauer erst nach dem Rückstand auf

Spielberichte

Details Samstag, 30. März 2024 02:16

1. Klasse Nordwest-Mitte: Gegen den SC Traismauer musste sich der USC Ruppersthal am Freitag vor 100 Besuchern mit einer 2:2-Punkteteilung begnügen. Traismauer stellte sich einer schweren Aufgabe und konnte schließlich erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Das enge Hinspiel hatte der USCR durch ein 2:1 siegreich gestaltet.

Das Tabellenschlusslicht schockte den vermeintlichen Favoriten nach einer knappen halben Stunde. Samir Delalic brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn. Der Schiedsrichter schickte schließlich beide Mannschaften ohne weitere Änderung am Spielstand in die Kabinen.

Delalic-Doppelpack reicht nicht zum Sieg

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Delalic bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (58.). Matthias Tschany verkürzte für den USC Ruppersthal später in der 70. Minute per Freistoß-Treffer auf 1:2. Eduardo Haftner glich nur wenig später für die Gäste aus (75.). Alles sprach für einen Sieg des SC Traismauer, doch am Ende wurde das Aufbäumen des USCR noch belohnt, und die Teams trennten sich mit einem Remis voneinander.

Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit nur sieben Zählern auf der Habenseite ziert das Heimteam das Tabellenende der 1. Klasse Nordwest-Mitte. 12:45 – das Torverhältnis des SC Traismauer spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen Sieg, vier Remis und elf Niederlagen hat Traismauer derzeit auf dem Konto. Siege waren zuletzt rar gesät beim SC Traismauer. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon fünf Spiele zurück.

Sicherlich ist das Ergebnis für den USC Ruppersthal nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den dritten Rang. Die Offensive des USCR in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Traismauer war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer des USC Ruppersthal in dieser Spielzeit zu. Der USCR verbuchte insgesamt neun Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Der USC Ruppersthal blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächsten Freitag (20:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen des SC Traismauer mit dem USV Atzenbrugg/H. Am Sonntag empfängt der USCR den SC Lengenfeld.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Traismauer – USC Ruppersthal, 2:2 (1:0)

75 Eduardo Haftner 2:2

70 Matthias Tschany 2:1

58 Samir Delalic 2:0

25 Samir Delalic 1:0

