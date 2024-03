Burgschleinitz/Straning verliert klar beim SC Getzersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 31. März 2024 01:56

1. Klasse Nordwest-Mitte: Getzersdorf erreichte einen deutlichen 3:0-Erfolg gegen den Burgschleinitz/Straning. Der SC Getzersdorf setzte sich vor etwas mehr als 80 Fans standesgemäß gegen Burgschleinitz/Straning durch. Das Hinspiel hatte Getzersdorf beim SG Burgschleinitz/Straning mit 4:1 für sich entschieden.

Nach einer Viertelstunde war das Abtasten vorbei. Für das erste Tor sorgte Marcel Haslinger. In der 16. Minute traf der Spieler des SC Getzersdorf ins Schwarze. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Patrick Denk seine Chance und schoss das 2:0 (45.) für die Gastgeber. Mit der Führung für Getzersdorf ging es in die Kabine.

Weissinger macht alles klar

Für ruhige Verhältnisse sorgte Mario Weissinger, als er das 3:0 für den SC Getzersdorf besorgte (62.). Mit dem Ende der Spielzeit strich Getzersdorf gegen den Burgschleinitz/Straning die volle Ausbeute ein.

Der SC Getzersdorf sprang mit diesem Erfolg auf den fünften Platz. Getzersdorf verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen. Der SC Getzersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Burgschleinitz/Straning. Man kassierte bereits 51 Tore gegen sich. Wann bekommt der SG Burgschleinitz/Straning die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen Getzersdorf gerät man immer weiter in die Bredouille. Im Angriff des Burgschleinitz/Straning herrscht Flaute. Erst 16-mal brachten die Gäste den Ball im gegnerischen Tor unter. In dieser Saison sammelte der Burgschleinitz/Straning bisher drei Siege und kassierte 13 Niederlagen. Die Situation von Burgschleinitz/Straning ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SC Getzersdorf handelte man sich bereits die sechste Niederlage am Stück ein.

Am kommenden Sonntag tritt Getzersdorf beim SV W4IT Ziersdorf an, während der SG Burgschleinitz/Straning zwei Tage zuvor den SC Mautern empfängt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Getzersdorf – SG Burgschleinitz/Straning, 3:0 (2:0)

62 Mario Weissinger 3:0

45 Patrick Denk 2:0

16 Marcel Haslinger 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.