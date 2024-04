Beim SV Zellerndorf: Dritte Pleite des SV Spitz in Serie

Spielberichte

Details Samstag, 06. April 2024 03:52

1. Klasse Nordwest-Mitte: Spitz blieb gegen Zellerndorf chancenlos und kassierte vor rund 120 Zuschauern eine herbe 0:4-Klatsche. Auf dem Papier ging der SV Zellerndorf als Favorit ins Spiel gegen den SV Spitz/Donau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatte Zellerndorf das bessere Ende für sich reklamiert und einen 3:1-Sieg geholt.

Vinzenz Bussek brachte sein Team in der zehnten Minute nach vorn. In Minute zwanzig hatten die Gäste vom Elfmeterpunkt aus die Chance auf den Ausgleich, doch Franz Prechtl konnte den Penalty entschärfen.

Prechtl entschärft den Strafstoß! Gary Dinkelsburg, Ticker-Reporter

Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause.

Bussek trifft doppelt

Für das 2:0 des SV Zellerndorf zeichnete Matthias Rain verantwortlich (55.).

Neumeister von 20 Meter an die Stange und Rain haut in rein. Gary Dinkelsburg, Ticker-Reporter

Für das 3:0 des Gastgebers sorgte Bussek, der in Minute 75 zur Stelle war. Sebastian Reithofer schraubte das Ergebnis in der 86. Minute mit dem 4:0 für Zellerndorf in die Höhe. Letztlich feierte der SV Zellerndorf gegen den SV Spitz nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die drei Punkte brachten für Zellerndorf keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit sieben Siegen weist die Bilanz des SV Zellerndorf genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Zellerndorf ist seit vier Spielen unbezwungen.

Wann finden die Gäste die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen den SV Zellerndorf setzte es eine neuerliche Pleite, womit Spitz im Klassement weiter abrutschte. Mit 56 Toren fing sich der SV Spitz/Donau die meisten Gegentore in der 1. Klasse Nordwest-Mitte ein. Nun musste sich der SV Spitz schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Spitz die dritte Pleite am Stück.

Die Defensivleistung des SV Spitz/Donau lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Zellerndorf offenbarte der SV Spitz eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Nächster Prüfstein für den SV Zellerndorf ist die USC Kirchberg/Altenwörth (Sonntag, 13:00 Uhr). Spitz misst sich am selben Tag mit dem SV Hollenburg (16:30 Uhr).

1. Klasse Nordwest-Mitte: SV Zellerndorf – SV Spitz/Donau, 4:0 (1:0)

86 Sebastian Reithofer 4:0

75 Vinzenz Bussek 3:0

55 Matthias Rain 2:0

10 Vinzenz Bussek 1:0

