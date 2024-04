USC Kirchberg/Altenwörth glückt gegen Gars/Kamp nur der Ehrentreffer

Spielberichte

1. Klasse Nordwest-Mitte: Mit 1:5 verlor die USC Kirchberg/Altenwörth am vergangenen Samstag vor 250 Besuchern deutlich gegen den SCU Gars/Kamp. Gars setzte sich standesgemäß gegen USC Kirchberg/Altenwörth durch. Das Hinspiel war mit 2:0 zugunsten des SCU Gars/Kamp ausgegangen.

Nach einer Viertelstunde war das anfängliche Abtasten vorbei. Markus Angenbauer brachte den Ligaprimus in der 16. Minute in Front. Für das 2:0 der Heimmannschaft zeichnete Marcel Hinger verantwortlich (32.). Mit dem 3:0 von Andreas Ringswirth für Gars war das Spiel eigentlich schon entschieden (34.). Kirchberg/Altenwörth ließ zumindest bis zur Pause kein weiteres Tor zu und so blieb es bis zum Halbzeitpfiff beim deutlichen Vorsprung des SCU Gars/Kamp.

Gars/Kamp marschiert weiter Richtung Titel

Mit dem 4:0 schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem SCU Gars/Kamp einen sicheren Sieger zu haben. Der fünfte Streich von Gars war Ringswirth vorbehalten (50.). In der Schlussphase gelang Rene Havlik mit einem Freistoß noch der Ehrentreffer für die USC Kirchberg/Altenwörth (79.). Schlussendlich verbuchte der SCU Gars/Kamp gegen den Gast einen überzeugenden Heimerfolg.

Nach 17 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für Gars 40 Zähler zu Buche. Am SCU Gars/Kamp gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 17-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Gars ist seit drei Spielen unbezwungen.

USC Kirchberg/Altenwörth muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kirchberg/Altenwörth befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den SCU Gars/Kamp weiter im Abstiegssog. Nun musste sich die USC Kirchberg/Altenwörth schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. USC Kirchberg/Altenwörth baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Gars tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, beim SC Getzersdorf an. Einen Tag später empfängt Kirchberg/Altenwörth den SV Zellerndorf.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SCU Gars/Kamp – USC Kirchberg/Altenwörth, 5:1 (4:0)

79 Rene Havlik 5:1

50 Andreas Ringswirth 5:0

46 Hakki Hakan Yilmaz 4:0

34 Andreas Ringswirth 3:0

32 Marcel Hinger 2:0

16 Markus Angenbauer 1:0

