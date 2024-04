Traismauer verliert das Heimspiel gegen Heldenberg

Spielberichte

Details Samstag, 20. April 2024 02:04

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Freitag trafen vor rund 70 Besuchern der SC Traismauer und der SV Heldenberg aufeinander. Das Match entschieden die Gäste mit 2:0 für sich. Pflichtgemäß strich Heldenberg gegen den SC Traismauer drei Zähler ein. Das Hinspiel hatte der SV Heldenberg deutlich mit 4:0 gewonnen.

Schon nach wenigen Minuten war klar wer hier das Heft des Handelns in die Hände nehmen würde. Für den Führungstreffer des SV Heldenberg zeichnete Sebastian Klepp verantwortlich (9.). Dann dauerte es etwa eine halbe Stunde lang, ehe die Gäste den zweiten Treffer bejubelten. Kevin Schneider versenkte die Kugel zum 2:0 (36.). Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich Heldenberg bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.

Traismauer fehlen schon sieben Punkte auf das rettende Ufer

Traismauer muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Rückrunde verlief für das Schlusslicht bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegten die Gastgeber noch kein einziges Mal. Dem SC Traismauer muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Nordwest-Mitte markierte weniger Treffer als Traismauer. Der SC Traismauer musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Traismauer insgesamt auch nur einen Sieg und vier Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Situation des SC Traismauer ist weiter verzwickt. Im Spiel gegen den SV Heldenberg handelte man sich bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Trotz der drei Zähler machte der SV Heldenberg im Klassement keinen Boden gut. Heldenberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu.

Am kommenden Sonntag trifft Traismauer auf den SV Spitz/Donau, der SV Heldenberg spielt am selben Tag gegen den SC Lengenfeld.

1. Klasse Nordwest-Mitte: SC Traismauer – SV Heldenberg, 0:2 (0:2)

36 Kevin Schneider 0:2

9 Sebastian Klepp 0:1

