USV Atzenbrugg/H. schlägt SV Ziersdorf

Details Sonntag, 28. April 2024 02:03

1. Klasse Nordwest-Mitte: Am Samstag verbuchte der USV Atzenbrugg/H. vor etwa 110 Zuschauern einen 2:0-Erfolg gegen den SV W4IT Ziersdorf. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: USV Atzenbrugg/H. wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel hatte der SV Ziersdorf mit 1:0 knapp für sich entschieden.

Lange Zeit blieb auf beiden Seiten die Null bestehen. Erst als alle schon an den Pausentee dachten, schlugen die Gastgeber zu. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Jürgen Sprengnagel aufseiten von Atzenbrugg das 1:0 (41.). Ein Tor auf Seiten der Heimmannschaft machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Auch nach der Pause dauerte es eine Zeit lang, ehe wieder ein Treffer fiel. Niklas Figl erhöhte für den USV Atzenbrugg/H. auf 2:0 (78.). Schließlich sprang für USV Atzenbrugg/H. gegen Ziersdorf ein Dreier heraus.

Beide bleiben im gesicherten Mittelfeld der Tabelle

Trotz des Sieges bleibt Atzenbrugg auf Platz sechs. Der USV Atzenbrugg/H. sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und sieben Niederlagen dazu. USV Atzenbrugg/H. befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Der SV W4IT Ziersdorf führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat der Gast momentan auf dem Konto. Vom Glück verfolgt war der SV Ziersdorf in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

Kommenden Samstag (16:30 Uhr) tritt Atzenbrugg beim SV Heldenberg an, schon einen Tag vorher muss Ziersdorf seine Hausaufgaben beim SCU Gars/Kamp erledigen.

1. Klasse Nordwest-Mitte: USV Atzenbrugg/H. – SV W4IT Ziersdorf, 2:0 (1:0)

78 Niklas Figl 2:0

41 Jürgen Sprengnagel 1:0

