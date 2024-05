SV Ziersdorf sichert sich den Sieg im spannenden Duell gegen SV Zellerndorf

Spielberichte

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Ziersdorf und dem SV Zellerndorf. In einem Spiel, das viele Wendungen und spannende Momente bot, setzte sich der SV Ziersdorf letztlich mit 3:1 durch. Trotz eines ausgeglichenen Halbzeitstandes von 1:1 gelang es den Ziersdorfern in der zweiten Hälfte, das Spiel für sich zu entscheiden.

Ausgeglichene erste Halbzeit mit spätem Ausgleich

Die Partie begann mit einem energischen Start von beiden Seiten, wobei die Teams zeigten, dass sie trotz des bereits sichergestellten Klassenerhalts kämpferisch ins Spiel gingen. Der SV Ziersdorf übernahm nach und nach die Kontrolle und drängte auf das erste Tor. Ihre Bemühungen wurden in der 35. Minute belohnt, als Yasin Pehlivan mit einem präzisen Schuss ins lange Eck die Führung erzielte.

95%iger Elfer für Zellerndorf (21.). Die Wogen gehen hoch, doch die Pfeife bleibst stumm. Frank Buschmann, Ticker-Reporter

Die Ziersdorfer, motiviert durch den Führungstreffer, suchten weiterhin nach Chancen, wurden jedoch durch die defensiven Bemühungen der Zellerndorfer oft gestoppt.

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, sorgte ein Moment der Brillanz von Markus Hauer für den Ausgleich. Der Mittelfeldspieler der Zellerndorfer überwand den Torwart mit einem gekonnten Heber, was dem Spiel eine neue Dynamik verlieh. Mit einem 1:1-Unentschieden gingen die Mannschaften in die Halbzeitpause.

Ziersdorf dominiert die zweite Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann unmittelbar mit hohem Tempo, wobei die Ziersdorfer entschlossen wirkten, das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden. Die Zellerndorfer hingegen fanden nicht mehr zu der Form der ersten Hälfte zurück und zeigten Schwächen in der Abwehr. Diese Situation nutzte Philipp Hauser vom SV Ziersdorf optimal aus und erzielte in der 60. Minute das 2:1, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 63. Minute, womit er seine Mannschaft mit 3:1 in Führung brachte.

Von Zellerndorf kommt zu wenig. Die Wende schaut eher außerhalb der Möglichkeiten zu legen. Frank Buschmann, Ticker-Reporter

Die Zellerndorfer versuchten in der verbleibenden Spielzeit, den Rückstand aufzuholen, doch die Ziersdorfer standen defensiv gut und ließen kaum Chancen zu. Die Hoffnungen der Gäste auf eine Wende wurden nicht erfüllt, und das Spiel endete mit einem verdienten 3:1-Sieg für den SV Ziersdorf.

Der Sieg stärkte die Position von Ziersdorf in der Tabelle, während Zellerndorf nach einer vielversprechenden ersten Hälfte mit der Niederlage hadern musste. Trotz des Ausgangs zeigte das Spiel, dass beide Teams gewillt waren, bis zum Schluss zu kämpfen, was die Fans sicherlich zu schätzen wussten.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Ziersdorf : Zellerndorf - 3:1 (1:1)

63 Philipp Hauser 3:1

60 Philipp Hauser 2:1

45 Markus Hauer 1:1

35 Yasin Pehlivan 1:0

