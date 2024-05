Sieg für SV Hollenburg gegen SG Burgschleinitz/Straning

Spielberichte

Details Sonntag, 12. Mai 2024 02:21

In einer spannenden Begegnung der 22. Runde in der 1. Klasse Nordwest-Mitte trafen die Teams von SG Burgschleinitz/Straning und SV Hollenburg aufeinander. Trotz eines hart umkämpften Spiels gelang es den Gästen, einen 2:0-Sieg zu erringen. Die entscheidenden Tore für die Hollenburger fielen in der zweiten Halbzeit durch Danijel Bozicevic und Hans Gill.

Erste Halbzeit ohne Tore

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff um 16:30 Uhr. Beide Mannschaften zeigten von Beginn an großes Engagement und versuchten, den gegnerischen Block zu durchbrechen. Trotz mehrerer Angriffsversuche von beiden Seiten blieb die erste Halbzeit jedoch ohne Tore. Die Verteidigungslinien der Teams, besonders die der Union Sportclub Burgschleinitz, standen fest und ließen kaum Chancen zu. Das Mittelfeld war stark umkämpft, wobei beide Mannschaften versuchten, Kontrolle zu erlangen und gefährliche Situationen zu kreieren. Doch bis zur Halbzeitpause gelang es keinem der Teams, den Ball im Netz unterzubringen.

Zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste endete. Beide Teams kamen motiviert aus der Kabine, aber es waren die Hollenburger, die schließlich den Durchbruch schafften. In der 72. Minute gelang es Danijel Bozicevic, die Abwehr der Heimmannschaft zu überlisten und den Ball zum 0:1 ins Tor zu schießen. Dieses Tor gab den Gästen merklich Auftrieb und sie drängten auf eine Entscheidung. Nur sechs Minuten später, in der 78. Minute, baute Hans Gill die Führung für den Sportverein Hollenburg weiter aus. Mit einem gekonnten Schuss erzielte er das 0:2, was den Gästen einen komfortablen Vorsprung verschaffte.

Trotz verzweifelter Bemühungen seitens des Union Sportclub Burgschleinitz, den Rückstand in den verbleibenden Minuten zu verringern, blieb es beim Stand von 0:2. Die Hollenburger verteidigten geschickt und ließen keine weiteren Großchancen zu. Die zusätzliche Nachspielzeit von vier Minuten brachte ebenfalls keine Änderung des Ergebnisses, und so pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab, mit einem verdienten Sieg für den SV Hollenburg.

Der Auswärtssieg in Burgschleinitz stärkt die Position von SV Hollenburg in der Liga, während SG Burgschleinitz/Straning über die verpassten Chancen nachdenken muss. Beide Teams zeigten jedoch eine engagierte Leistung, die die Fans begeisterte und die Spannung bis zum Schluss aufrechterhielt.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Burgschleinitz/Straning : Hollenburg - 0:2 (0:0)

78 Hans Gill 0:2

72 Danijel Bozicevic 0:1

