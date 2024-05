Titelaspirant stolpert: Der SC Traismauer triumphiert mit 3:1 gegen den SC Mautern

Spielberichte

Ein spannendes Fußballmatch erlebten die Zuschauer beim Aufeinandertreffen des SC Traismauer und des SC Mautern in der 23. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte. Der SC Traismauer setzte sich mit einem klaren 3:1 durch, dank einer starken Leistung und effektiven Torschüssen, insbesondere von Samir Delalic und Rufi Jusufi.

Erste Halbzeit: Doppelschlag von Delalic

Der SC Traismauer erwischte einen Traumstart in das Spiel. Bereits in der 14. Minute brachte Samir Delalic sein Team mit einem gekonnten Treffer in Führung. Der Angriffsspieler nutzte eine Unachtsamkeit in der Abwehr der Mauterner aus und ließ dem gegnerischen Torhüter keine Chance. Das frühe Tor gab dem Sportclub Traismauer sichtlich Auftrieb, und sie dominierten weiterhin das Spielgeschehen.

Die Mauterner hingegen fanden schwer in die Partie und mussten in der 26. Minute den nächsten Rückschlag hinnehmen. Erneut war es Samir Delalic, der nach einer präzisen Flanke mit einem kraftvollen Kopfball das 2:0 markierte. Die Heimmannschaft ging mit einem komfortablen Vorsprung und einer dominanten Leistung in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Mautern kämpft, Traismauer setzt sich durch

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich der SC Mautern entschlossener. Die Gäste kamen besser ins Spiel und wurden in der 64. Minute belohnt. Matthäus Schütz, der während des gesamten Spiels eine Schlüsselrolle für die Mauterner spielte, erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1. Mit einem sehenswerten Distanzschuss ließ er dem Torhüter des SC Traismauer keine Abwehrchance.

Der Treffer gab den Mauternern Hoffnung auf eine Wende, doch der Sportclub Traismauer reagierte prompt. Nur drei Minuten später, in der 67. Minute, stellte Rufi Jusufi den alten Abstand wieder her. Mit einem schnellen Vorstoß und einem präzisen Abschluss sorgte er für das 3:1, was zugleich den Endstand markierte.

In den verbleibenden Minuten des Spiels versuchten die Mauterner noch einmal alles, um das Blatt zu wenden, doch die Abwehr des SC Traismauer stand sicher. Mit geschicktem Ballbesitzspiel brachten sie den Vorsprung über die Zeit. Das Spiel endete mit einem verdienten 3:1 Sieg für den SC Traismauer, der damit wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sicherte.

Das Schlusspfiff ertönte nach einer Minute Nachspielzeit, und die Freude bei den Spielern und Anhängern des SC Traismauer war groß. Mit dieser Leistung untermauerten sie ihre Ambitionen die Liga zu halten, auch wenn es mehr als schwierig werden wird.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Traismauer : Mautern - 3:1 (2:0)

67 Rufi Jusufi 3:1

64 Matthäus Schütz 2:1

26 Samir Delalic 2:0

14 Samir Delalic 1:0

