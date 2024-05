Spektakulärer Heimsieg: SCU Gars/Kamp dominieren gegen SV Hollenburg mit 7:2

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 02:23

Im spannenden Duell der 24. Runde in der 1. Klasse Nordwest-Mitte ließen die Spieler des SCU Gars/Kamp keinen Zweifel an ihrer Überlegenheit aufkommen und fegten den SV Hollenburg mit einem beeindruckenden 7:2 vom Platz. Ein Spiel, das vor allem in der zweiten Halbzeit durch die Effektivität und Spielfreude der Heimmannschaft geprägt war, wurde zur Demonstration ihrer Stärke.

Erste Halbzeit: Rasante Aufholjagd von SCU Gars/Kamp

Die Partie begann überraschend, als der SV Hollenburg schon in der 8. Minute durch Danijel Bozicevic in Führung ging. Die Hollenburger starteten stark, doch ihre Freude währte nicht lange. Der SCU Gars/Kamp, angeführt von der Heimkulisse, fand schnell zurück ins Spiel und glich in der 18. Minute durch einen spektakulären Fernschuss von Florian Lechner aus 35 Metern aus.

Gars dreht das Spiel! MarkusZimmel, Ticker-Reporter

Nur drei Minuten später drehte Elias Steiner das Spiel zugunsten des Sportclub Union Gars/Kamp, indem er zum 2:1 traf. Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Gastgeber, doch das sollte nur der Anfang eines Torfestivals sein.

Zweite Halbzeit: Torregen in Gars/Kamp

Nach der Pause intensivierte der SCU Gars/Kamp seinen Angriffsdruck. Andreas Ringswirth erhöhte in der 72. Minute auf 3:1, indem er geschickt im Strafraum agierte und den Ball im Netz unterbrachte. Die folgenden Minuten gehörten ganz den Gastgebern, die durch Marcel Hinger in der 78. Minute und Markus Angenbauer in der 79. Minute schnell auf 5:1 erhöhten. Die Tore fielen wie reife Früchte und zeigten die beeindruckende Form, in der sich die Heimmannschaft befand. Clemens Kaiblinger trug sich in der 83. Minute in die Torschützenliste ein und schraubte das Ergebnis auf 6:1. Der SV Hollenburg, sichtlich demoralisiert, fand kurzzeitig durch Lukas Reisinger in der 85. Minute zum 6:2 zurück ins Spiel. Doch der Schlusspunkt gehörte erneut dem Heimteam: Nico Hinterleitner besiegelte in der 88. Minute mit dem 7:2 den Endstand dieser Torparade.

Als der Schlusspfiff ertönte, konnten die Spieler des SCU Gars/Kamp ihren beeindruckenden Sieg feiern, während der SV Hollenburg die Heimreise mit schweren Gedanken antrat. Mit diesem Ergebnis unterstrich der SCU Gars/Kamp seine Ambitionen und zeigte, dass mit ihm in dieser Saison definitiv zu rechnen ist.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Gars : Hollenburg - 7:2 (2:1)

88 Nico Hinterleitner 7:2

85 Lukas Reisinger 6:2

83 Clemens Kaiblinger 6:1

79 Markus Angenbauer 5:1

78 Marcel Hinger 4:1

72 Andreas Ringswirth 3:1

21 Elias Steiner 2:1

18 Florian Lechner 1:1

8 Danijel Bozicevic 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.