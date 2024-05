Kellerduell: Burgschleinitz/Straning dreht das Spiel gegen Traismauer in den letzten Minuten

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 02:30

Im Rahmen der 24. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte lieferten sich SG Burgschleinitz/Straning und SC Traismauer ein aufregendes Match, das erst in den Schlussminuten seine dramatische Wendung nahm. Nach einer torlosen ersten Halbzeit und einem Rückstand in der zweiten Halbzeit schaffte es Burgschleinitz/Straning, das Spiel mit einem spektakulären 3:2 Endstand zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Ein zähes Ringen in der ersten Hälfte

Das Spiel begann energiegeladen, aber ohne frühe Erfolge. Burgschleinitz/Straning zeigte gleich zu Beginn, dass sie den Heimvorteil nutzen wollten, doch die erste echte Chance ließ auf sich warten.

Tormanfehler von Karner, dir Traismauistaner können diese nicht nutzen, mehr als ein Stangenschuss kommt dabei nicht heraus (33.). Jumpman23, Ticker-Reporter

Erst in der 35. Minute war es beinahe soweit, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. SC Traismauer hielt dagegen und hatte in der 41. Minute eine gute Gelegenheit, doch auch hier blieb der Tormann von Burgschleinitz/Straning standhaft. Das Team konnte sich auf die schnellen Reaktionen ihres Keepers verlassen, der in der gleichen Minute noch einmal retten musste. Mit einem 0:0 gingen beide Teams in die Halbzeitpause.

Ein Torreigen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Hälfte begann mit einem Paukenschlag durch Burgschleinitz/Straning. Marek Prikry brachte seine Mannschaft in der 52. Minute mit 1:0 in Führung, eine Leistung, die dem Spiel neuen Schwung verlieh. SC Traismauer ließ sich jedoch nicht entmutigen und glich in der 70. Minute durch Martin Pichler aus.

Gleich nach dem Tor die nächste große Chance (71.). Jumpman23, Ticker-Reporter

Nur acht Minuten später drehte Semih Kürkütlü das Spiel zugunsten der Gäste, indem er zum 2:1 für Traismauer traf.

Das letzte Drittel des Spiels war geprägt von einem nervenaufreibenden Hin und Her. Burgschleinitz/Straning verstärkte seine Angriffe in der Hoffnung, das Spiel noch zu drehen. Ihre Anstrengungen wurden belohnt, als Marek Prikry in der 90. Minute seinen zweiten Treffer des Abends erzielte und das Spiel zum 2:2 ausglich. Aber das war noch nicht alles.

Wahnsinn in Straning! In der letzten Sekunde das 3:2! Jumpman23, Ticker-Reporter

Die Gastgeber hatten Blut geleckt, und Marek Sehnal wurde zum Helden des Abends, als er in der letzten Spielminute das entscheidende Tor zum 3:2 schoss. Die Nachspielzeit sah Traismauer verzweifelt versuchen, doch noch den Ausgleich zu erreichen, doch Burgschleinitz/Straning hielt dem Druck stand.

Als der Schiedsrichter das Spiel nach fünf Minuten Nachspielzeit beendete, bestätigte sich der knappe, aber verdiente Sieg für Burgschleinitz/Straning. Ein Match, das sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben wird, sowohl wegen der dramatischen Schlussphase als auch wegen des starken Comebacks von Burgschleinitz/Straning.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Burgschleinitz/Straning : Traismauer - 3:2 (0:0)

94 Marek Sehnal 3:2

93 Marek Prikry 2:2

78 Semih Kürkütlü 1:2

70 Martin Pichler 1:1

52 Marek Prikry 1:0

