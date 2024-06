Der USV Atzenbrugg/H. besiegt den USC Kirchberg/Altenwörth mit 4:1

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:05

In der 25. Runde der 1. Klasse Nordwest-Mitte trafen der USC Kirchberg/Altenwörth und der USV Atzenbrugg/H. aufeinander. Die Gäste aus Atzenbrugg zeigten eine herausragende Leistung und sicherten sich mit einem klaren 4:1-Sieg drei wichtige Punkte. Bereits früh in der Partie setzte USV Atzenbrugg/H. die Weichen auf Sieg und ließ dem Heimteam kaum eine Chance zur Entfaltung.

Blitzstart der Atzenbrugger

Kaum war das Spiel angepfiffen, zeigten die Gäste aus Atzenbrugg ihre Offensivkraft. In der 5. Minute war es Maximilian Müllner, der das erste Tor für den USV Atzenbrugg/H. erzielte und damit die frühe Führung zum 0:1 besorgte. Müllner setzte gleich noch einen drauf und traf in der 14. Minute erneut, diesmal zum 0:2. Die Defensive der Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth schien in diesen Anfangsminuten überfordert und fand keine Mittel, um die Angriffe der Atzenbrugger zu stoppen.

In der 20. Minute war es dann Jürgen Sprengnagel, der die Führung der Gäste auf 0:3 ausbaute. Die Fans des Union Sportverein Atzenbrugg konnten sich über einen nahezu perfekten Start ihrer Mannschaft freuen, während die Anhänger des Heimteams mit Entsetzen die Dominanz der Gäste zur Kenntnis nehmen mussten.

USC Kirchberg/Altenwörth kämpft sich zurück

Nach dieser Schockphase fand der USC Kirchberg/Altenwörth langsam ins Spiel. Es dauerte jedoch bis zur 40. Minute, bis Alin Ginghina ein Zeichen setzen konnte. Mit seinem Tor zum 1:3 brachte er die Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth wieder etwas näher heran. Das Heimteam schöpfte neuen Mut und versuchte, das Spielgeschehen zu ihren Gunsten zu drehen.

Mit einem 1:3-Rückstand ging es schließlich in die Halbzeitpause. Die zweite Hälfte begann ausgeglichener, beide Teams erarbeiteten sich Chancen, aber es blieb lange Zeit ohne weitere Treffer. Die Defensive der Atzenbrugger stand stabil, während die Offensive der Spielgemeinschaft Kirchberg-W./Altenwörth sich schwer tat, Lücken zu finden.

In der 84. Minute machte Jürgen Sprengnagel jedoch alles klar für die Gäste. Mit seinem zweiten Treffer des Abends stellte er den 1:4-Endstand her und besiegelte damit die Niederlage des Heimteams. Der Union Sportverein Atzenbrugg konnte am Ende verdient als Sieger vom Platz gehen und feierte einen wichtigen Erfolg im Kampf um die oberen Tabellenplätze.

Das Spiel endete nach 90 Minuten mit einem klaren 1:4 für USV Atzenbrugg/H. und unterstrich die derzeitige Stärke des Teams. Der USC Kirchberg/Altenwörth muss sich nach dieser Niederlage wieder aufrichten und die kommenden Aufgaben in Angriff nehmen.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Kirchberg/Altenwörth : Atzenbrugg - 1:4 (1:3)

84 Jürgen Sprengnagel 1:4

40 Alin Ginghina 1:3

20 Jürgen Sprengnagel 0:3

14 Maximilian Müllner 0:2

5 Maximilian Müllner 0:1

