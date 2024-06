Spannung pur: SC Traismauer siegt knapp gegen SV Ziersdorf mit 3:2

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 02:10

Ein spannendes und emotionsgeladenes Spiel zwischen dem SC Traismauer und dem SV Ziersdorf fand in der 1. Klasse Nordwest-Mitte statt. Das Spiel bot alles, was das Fußballherz begehrt: frühe Tore, eine Aufholjagd, einen späten Siegtreffer und gleich zwei Rote Karten in den letzten Minuten. Am Ende triumphierte der SC Traismauer mit einem knappen 3:2 über die Gäste aus Ziersdorf.

Frühe Tore und ein spannender erster Durchgang

Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel zwischen dem SC Traismauer und dem SV Ziersdorf angepfiffen und versprach sofort Spannung. In der 7. Minute gelang Marcel Genger der frühe Führungstreffer für den SC Traismauer.

Nach einem schlechten Start der prompte Ausgleich - David Stark treibt seine Mannen an…da geht heute was! Petscho, Ticker-Reporter

Doch die Antwort der Ziersdorfer ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 8. Minute, glich Semih Kürkütlü mit einem sehenswerten Schlenzer ins lange Eck aus und brachte die Gäste zurück ins Spiel.

Das Spiel blieb weiter intensiv, und in der 19. Minute gingen die Ziersdorfer durch Michael Weizmann in Führung. Nach einer perfekt getretenen Ecke von Miko Messi nickte Weizmann ein und drehte das Spiel zu Gunsten der Gäste. Trotz eines starken ersten Abschlusses von David Stark in der 30. Minute konnte der SC Traismauer nicht weiter verkürzen, sodass es mit einem 1:2 Rückstand in die Halbzeitpause ging.

Eine Hiobsbotschaft für Traismauer: David Stark mit einem ersten guten Abschluss aus der Distanz - wenn ein Spieler seines Kalibers die Form findet, gibt es keine Verteidigung, die ihn stoppen könnte! Petscho, Ticker-Reporter

Aufholjagd und dramatisches Spielende

Unübersichtliche Szenen, es wird heiß im verregneten Traismauer. Petscho, Ticker-Reporter

Die zweite Halbzeit begann mit einem unverändert hohen Tempo. In der 52. Minute konnte der SC Traismauer durch einen Kopfballtreffer von Rufi Jusufi zum 2:2 ausgleichen. Die Ziersdorfer Abwehr bekam den Ball nicht weg, und Jusufi nutzte die Flanke perfekt.

Der Sportclub Traismauer setzte nach und hatte weitere Chancen, das Spiel zu drehen. In der 57. Minute war die Heimelf dem Führungstreffer näher als der SV Ziersdorf, und auch in der 62. Minute konnte der Torhüter der Gäste, Hofmann, eine 100-prozentige Chance vereiteln. Die Gäste hatten jedoch auch ihre Möglichkeiten, wie der knapp vorbeigeschobene Ball von Matthias Maurer in der 66. Minute und der Abschluss von Lukas Waltner in der 58. Minute zeigten.

Riesenmöglichkeit für das nächste Toptalent: Matthias Maurer schiebt das Runde knapp vorbei (66.). Petscho, Ticker-Reporter

In der 80. Minute erhielt der SC Traismauer einen Elfmeter nach einem Foul von Clemens Riepl. Doch der Treffer ließ noch auf sich warten. Schließlich gelang Hakan Ersoy in der 83. Minute der entscheidende Treffer zum 3:2 für den SC Traismauer. Ersoy schob den Ball eiskalt ein und brachte seine Mannschaft damit auf die Siegerstraße.

Die Schlussminuten des Spiels wurden von zwei Platzverweisen überschattet. In der 89. Minute sah Radovan Mitrovic vom SC Traismauer die Rote Karte, und nur eine Minute später musste auch David Stark vom SV Ziersdorf mit Rot vom Platz. Trotz der Unterzahl beider Teams änderte sich am Endstand nichts mehr.

Das Spiel endete nach 92 spannenden Minuten mit einem knappen, aber verdienten 3:2-Sieg für den SC Traismauer. Der Sportclub zeigte eine starke Moral und konnte einen Rückstand in einen Sieg umwandeln, während die Ziersdorfer trotz einer engagierten Leistung am Ende mit leeren Händen dastanden.

1. Klasse Nordwest-Mitte: Traismauer : Ziersdorf - 3:2 (1:2)

83 Hakan Ersoy 3:2

52 Rufi Jusufi 2:2

19 Michael Weizmann 1:2

7 Marcel Genger 1:1

3 Semih Kürkütlü 1:0

